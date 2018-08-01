عاجل..هذا هو جديد حادث انقلاب سيارة السائح السعودي بطنجة ﻿

قررت النيابة العامة الابتدائية بطنجة متابعة السائق من جنسية سعودية الذي انقلبت سيارته من نوع ''بورش'' اليوم الثلاثاء بالقرب من كورنيش طنجة، ما أسفر عن نقله إلى المستعجلات رفقة فتاتين.

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قررت النيابة العامة الابتدائية بطنجة متابعة السائق من جنسية سعودية الذي انقلبت سيارته من نوع "بورش" اليوم الثلاثاء بالقرب من كورنيش طنجة، ما أسفر عن نقله إلى المستعجلات رفقة فتاتين.

وكشفت مصادر محلية أن السائق تقدم أمام النيابة العامة بعد إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية، حيث تمت متابعته من أجل السياقة في حالة سكر وإحداث خسائر مادية في ملك الدولة والغير.



كما أضافت المصادر ذاتها أن النيابة العامة تابعت كذلك الفتاة التي كانت برفقته لتواجدها في حالة سكر، في حين أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل الفتاة الثانية لكونها كانت في حالة طبيعية.