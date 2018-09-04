لا عدواة في السياسة.. تحالف غريب بين العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة من أجل الفوز بالانتخابات ﻿

أعلنت الكتابة الإقليمية لحزب المصباح بجرسيف، والتنسيقية الإقليمية لحزب التراكتور، في بلاغ مشترك صدر اليوم الثلاثاء، عن اتفاق بين الحزبين الغريمين بإقليم جرسيف بموجبه، يدعم حزب الأصالة والمعاصرة

شوف تيفي

أعلنت الكتابة الإقليمية لحزب المصباح بجرسيف، والتنسيقية الإقليمية لحزب التراكتور، في بلاغ مشترك صدر اليوم الثلاثاء، عن اتفاق بين الحزبين الغريمين بإقليم جرسيف بموجبه، يدعم حزب الأصالة والمعاصرة لمرشح العدالة والتنمية، لرئاسة مجلس جماعة بركان وتشكيل أغلبية مسيرة تضم الحزبين، إثر وفاة "أحمد يزوح" الرئيس السابق للجماعة.

وحسب البلاغ الذي توصلت به "شوف تيفي"، فإن حزب البام يدعم ويساند حزب المصباح في تسيير المجلس الإقليمي، عبر توقيع ميثاق تحالف مؤطر للعمل المشترك وملزم للطرفين.

ووقع البلاغ عن حزب العثماني، الكاتب الإقليمي لجرسيف، خالد شوروق، وعن الجانب البامي المنسق الإقليمي، عبد الله المنصوري.