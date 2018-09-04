اندلاع حريق مهول بسيارة خفيفة بالدارالبيضاء ﻿

شب حريق مهول بسيارة خفيفة من نوع فياط بشارع مهدي بوكيتا بالدارالبيضاء عشية يومه الثلاثاء بعدما كانت تُقل مجموعة من الشباب.

شوف تيفي

شب حريق مهول بسيارة خفيفة من نوع فياط بشارع مهدي بوكيتا بالدارالبيضاء عشية يومه الثلاثاء بعدما كانت تُقل مجموعة من الشباب.

وحسب موفد شوف تيفي بعين المكان فإن الحريق اندلع بالسيارة بعدما لمح السائق انبعاث الدخان منها ما جعله يلوذ بالفرار رفقة أصدقائه.

وأمام هذا الأمر، حاول الحاضرون بعين المكان إخماد الحريق إلى حين وصول الوقاية المدنية التي تمكنت من السيطرة على الحريق الخطير الذي أسفر عن خسائر مادية جسيمة لحقت بالسيارة الخفيفة، إلا أنه ولحسن الحظ لم يخلف الحادث إصابات.

ومن جهتها، رجحت المصالح الأمنية أن يكون سبب اندلاع الحريق راجع إلى تماس كهربائي نظرا لافتقار السيارة للوازم السلامة.