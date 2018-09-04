 بالصور..تفاصيل جديدة عن هجوم عصابة على حافلة بالبيضاء ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..هذا هو جديد حادث انقلاب سيارة السائح السعودي بطنجة | حوادث و حقوق

عاجل..هذا هو جديد حادث انقلاب سيارة السائح السعودي بطنجة

عاجل..تعديل حكومي في الحكومة الفرنسية وسط تدني شعبية الرئيس الشاب | دولي

عاجل..تعديل حكومي في الحكومة الفرنسية وسط تدني شعبية الرئيس الشاب

لا عدواة في السياسة.. تحالف غريب بين العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة من أجل الفوز بالانتخابات | بوليتيك

لا عدواة في السياسة.. تحالف غريب بين العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة من أجل الفوز بالانتخابات

عاجل..اعتقال الشابين اللي بغاو يحرڭو بدراجة مائية بالفنيدق +صور حصرية | حوادث و حقوق

عاجل..اعتقال الشابين اللي بغاو يحرڭو بدراجة مائية بالفنيدق +صور حصرية

اندلاع حريق مهول بسيارة خفيفة بالدارالبيضاء | حوادث و حقوق

اندلاع حريق مهول بسيارة خفيفة بالدارالبيضاء

بالصور..تفاصيل جديدة عن هجوم عصابة على حافلة بالبيضاء | حوادث و حقوق

بالصور..تفاصيل جديدة عن هجوم عصابة على حافلة بالبيضاء

عاجل... بعد احتجاجات الشافعي...وزارة الصحة تقرر إعفاء مدير مستشفى تيزنيت وتنقله لإنزكان | مجتمع

عاجل... بعد احتجاجات الشافعي...وزارة الصحة تقرر إعفاء مدير مستشفى تيزنيت وتنقله لإنزكان

بعد أن هزت قضيته الفيسبوك.. الشاب محمد زينون يعود للعيش في كنف والديه بأكادير | مجتمع

بعد أن هزت قضيته الفيسبوك.. الشاب محمد زينون يعود للعيش في كنف والديه بأكادير

مثير..شابان سرقا دراجة مائية وهربا إلى إسبانيا من مارتيل | حوادث و حقوق

مثير..شابان سرقا دراجة مائية وهربا إلى إسبانيا من مارتيل

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

بالصور..تفاصيل جديدة عن هجوم عصابة على حافلة بالبيضاء

بتاريــخ : 4 شتنبر 2018 / 19:13 بالصور..تفاصيل جديدة عن هجوم عصابة على حافلة بالبيضاء | حوادث و حقوق
بالصور..تفاصيل جديدة عن هجوم عصابة على حافلة بالبيضاء
في جديد واقعة الهجوم الذي تعرضت له حافلة للنقل العمومي رقم 55 بالبيضاء، أكد مصدر مطلع أن أربعة أشخاص في حالة غير طبيعية، تورطوا في الاعتداء على مراقبي التذاكر عقب امتناعهم عن آداء الغرامة، بعد رفضهم

"شوف تيفي"

في جديد واقعة الهجوم الذي تعرضت له حافلة للنقل العمومي رقم 55 بالبيضاء، أكد مصدر مطلع أن أربعة أشخاص في حالة غير طبيعية، تورطوا في الاعتداء على مراقبي التذاكر عقب امتناعهم عن آداء الغرامة، بعد رفضهم التحصل على التذاكر.

وأوضح المصدر ذاته أن الأمور تطورت بعد ذلك، حيث أقدم المعتدون على تخريب الحافلة وإثارة رعب وهلع في صفوف الركاب، مشيرا إلى أن الهجوم، خلف إصابة أربعة أشخاص من بينهم السائق.

وأكد ذات المصدر أن المصالح الأمنية، تعرفت على هوية المتورطين، بعد إيقاف شريكهم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى محمد الخامس بالحي المحمدي.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي النقل العمومي الحي المحمدي الشريك المصالح الأمنية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل..هذا هو جديد حادث انقلاب سيارة السائح السعودي بطنجة | حوادث و حقوق

عاجل..هذا هو جديد حادث انقلاب سيارة السائح السعودي بطنجة

عاجل..اعتقال الشابين اللي بغاو يحرڭو بدراجة مائية بالفنيدق +صور حصرية | حوادث و حقوق

عاجل..اعتقال الشابين اللي بغاو يحرڭو بدراجة مائية بالفنيدق +صور حصرية

اندلاع حريق مهول بسيارة خفيفة بالدارالبيضاء | حوادث و حقوق

اندلاع حريق مهول بسيارة خفيفة بالدارالبيضاء

مثير..شابان سرقا دراجة مائية وهربا إلى إسبانيا من مارتيل | حوادث و حقوق

مثير..شابان سرقا دراجة مائية وهربا إلى إسبانيا من مارتيل

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

حملة أمنية بشوارع البيضاء لإيقاف ممتهنات الدعارة | خارج البلاطو
منذ 19 دقيقة

حملة أمنية بشوارع البيضاء لإيقاف ممتهنات الدعارة

أول فيديو للكتاب المدرسي اللي بالدارجة | خارج البلاطو

أول فيديو للكتاب المدرسي اللي بالدارجة

الأطر الطبية تنظم وقفة احتجاجية بالبيضاء وترفع شعارات قوية | خارج البلاطو

الأطر الطبية تنظم وقفة احتجاجية بالبيضاء وترفع شعارات قوية

مسجد بالمدينة القديمة بفاس يتحول لوكر للدعارة وللسكارى والمجرمين | بــووز

مسجد بالمدينة القديمة بفاس يتحول لوكر للدعارة وللسكارى والمجرمين

﻿

آخر المستجدات

عاجل..هذا هو جديد حادث انقلاب سيارة السائح السعودي بطنجة | حوادث و حقوق
منذ 10 دقائق

عاجل..هذا هو جديد حادث انقلاب سيارة السائح السعودي بطنجة

عاجل..تعديل حكومي في الحكومة الفرنسية وسط تدني شعبية الرئيس الشاب | دولي

عاجل..تعديل حكومي في الحكومة الفرنسية وسط تدني شعبية الرئيس الشاب

لا عدواة في السياسة.. تحالف غريب بين العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة من أجل الفوز بالانتخابات | بوليتيك

لا عدواة في السياسة.. تحالف غريب بين العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة من أجل الفوز بالانتخابات

عاجل..اعتقال الشابين اللي بغاو يحرڭو بدراجة مائية بالفنيدق +صور حصرية | حوادث و حقوق

عاجل..اعتقال الشابين اللي بغاو يحرڭو بدراجة مائية بالفنيدق +صور حصرية

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.