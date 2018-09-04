بالصور..تفاصيل جديدة عن هجوم عصابة على حافلة بالبيضاء ﻿

في جديد واقعة الهجوم الذي تعرضت له حافلة للنقل العمومي رقم 55 بالبيضاء، أكد مصدر مطلع أن أربعة أشخاص في حالة غير طبيعية، تورطوا في الاعتداء على مراقبي التذاكر عقب امتناعهم عن آداء الغرامة، بعد رفضهم

"شوف تيفي"

في جديد واقعة الهجوم الذي تعرضت له حافلة للنقل العمومي رقم 55 بالبيضاء، أكد مصدر مطلع أن أربعة أشخاص في حالة غير طبيعية، تورطوا في الاعتداء على مراقبي التذاكر عقب امتناعهم عن آداء الغرامة، بعد رفضهم التحصل على التذاكر.

وأوضح المصدر ذاته أن الأمور تطورت بعد ذلك، حيث أقدم المعتدون على تخريب الحافلة وإثارة رعب وهلع في صفوف الركاب، مشيرا إلى أن الهجوم، خلف إصابة أربعة أشخاص من بينهم السائق.

وأكد ذات المصدر أن المصالح الأمنية، تعرفت على هوية المتورطين، بعد إيقاف شريكهم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى محمد الخامس بالحي المحمدي.