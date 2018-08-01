عاجل... بعد احتجاجات الشافعي...وزارة الصحة تقرر إعفاء مدير مستشفى تيزنيت وتنقله لإنزكان ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر خاصة، أن وزارة الصحة، قد أقدمت قبل قليل على إصدار قرار يرمي بإعفاء مدير مستشفى الحسن الأول بتيزنيت من مهامه كمسؤول أول على المؤسسة الصحية ونقله لمدينة إنزكان، وذلك بعد

شوف تيفي:تيزنيت



علمت "شوف تيفي" من مصادر خاصة، أن وزارة الصحة، قد أقدمت قبل قليل على إصدار قرار يرمي بإعفاء مدير مستشفى الحسن الأول بتيزنيت من مهامه كمسؤول أول على المؤسسة الصحية ونقله لمدينة إنزكان، وذلك بعد الغليان والاحتقان الذي تعرفه المدينة بسبب ما يعرف بقضية "طبيب الفقراء".

وأكدت مصادر "شوف تيفي"، أن قرار الوزارة يأتي بعد أن تم تنقيل الطبيب المختص في جراحة الأطفال "المهدي الشافعي" لمدينة تارودانت وإعادة تعيينه بشكل استثنائي بالمستشفى الإقليمي المختار السوسي، نتيجة التداعيات السلبية التي خلفتها الصراعات الدائمة بينه وبين مدير المستشفى وانعكاسها سلبا على سيرورة العمل داخل المؤسسة الصحية وتأثيرها في تقديم خدمات ذات جودة للمواطنين والمواطنات وفق ما بررت به الوزارة قرارها .

وأضافت ذات المصادر، أن المدير سيجرى تعيينه بمستشفى إنزكان كطبيب، ويرجح أن يكون قرار تنقيله مرتبطا بالاحتجاجات التي ما فتئت مدينة تيزنيت تشهدها في الآونة الأخيرة والتي كان آخرها أول أمس ورفعت من خلالها شعارات ولافتات منادية برحيل مدير المستشفى.

هذا وجرى تعيين طبيبة مركز السرطان كمديرة مؤقتة للمستشفى، في الوقت الذي استقبلت فيه ساكنة تيزنيت قرار التنقيل بارتياح كبير، بعدما كانت تنادي في جل الوقفات برحيله، وسيطفئ غيضهم وغضبهم على الوضع الصحي بالمدينة.