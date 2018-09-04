بعد أن هزت قضيته الفيسبوك.. الشاب محمد زينون يعود للعيش في كنف والديه بأكادير ﻿

أقدم مجموعة من الشباب ومكونات النسيج الجمعوي بمدينة الدشيرة الجهادية على التنقل لمدينة مراكش ليلة أمس من أجل إرجاع الشاب الذي أثار ضجة واسعة على مستوى مواقع التواصل الإجتماعي ''محمد زينون'' إلى حضن

شوف تيفي:أكادير



أقدم مجموعة من الشباب ومكونات النسيج الجمعوي بمدينة الدشيرة الجهادية على التنقل لمدينة مراكش ليلة أمس من أجل إرجاع الشاب الذي أثار ضجة واسعة على مستوى مواقع التواصل الإجتماعي "محمد زينون" إلى حضن والديه بأكادير.

وحسب مصادر خاصة لقناة "شوف تيفي"، فقد عقد المساهمون في هذه البادرة يوم أمس اجتماعا بمنزل عائلة الشاب بمدينة الدشيرة، بغية وضع آخر الترتيبات والتحضيرات لإرجاع الشاب لمنزل أبويه، ليتم الانتقال في ساعات متأخرة من الليل صوب المدينة الحمراء رفقة والدته، حيث جرى اللقاء بين الأم وابنها في لحظات جد مؤثرة تخللتها دموع الفرحة وشوق اللقاء.

وأضافت ذات المصادر، أنه بعد اللقاء تمت مرافقة الشاب من طرف أمه، والفعاليات الجمعوية المشاركة في هذه المبادرة نحو مسقط رأسه بالدشيرة، حيث وصل في الساعات الأولى من صباح اليوم لمنزل والديه.

يشار أن مواقع التواصل الاجتماعي اهتزت في الأيام الأخيرة على وقع قصة الشاب "زينون" الذي اجتاحت صوره وفيديوهاته كبرى الصفحات الفيسبوكية، و أبهر المغاربة بطريقة تجويده للقرآن الكريم ونمط عيشه، ولقي تعاطفا واسعا لدى عدد من المتفاعلين مع قضيته التي أصبحت حديث الألسن، وأسالت الكثير من المداد عبر الصفحات الفيسبوكية، وكذا المواقع الإلكترونية التي تناولتها من مختلف الجوانب .