مثير..شابان سرقا دراجة مائية وهربا إلى إسبانيا من مارتيل ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن شابين، أقدما حوالي الساعة الخامسة من صباح يومه الثلاثاء، بسرقة دراجة مائية من شاطئ مارتيل من أجل استخدامه في الهجرة إلى إسبانيا.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن شابين، أقدما حوالي الساعة الخامسة من صباح يومه الثلاثاء، بسرقة دراجة مائية من شاطئ مارتيل من أجل استخدامه في الهجرة إلى إسبانيا.

وأوضح المصدر ذاته أن صاحب الدراجة المائية، تقدم بشكاية إلى المصالح الأمنية، فور علمه بسرقتها، مشيرا إلى أن المعطيات الأولى تشير إلى أن الشابين قاما باستخدام الدراجة من أجل الهجرة إلى إسبانيا.



وأكد ذات المصدر أن الشابين، أختفيا داخل مياه البحر، مشددا في الوقت نفسه على أن حياتهما في خطر ومن المستحيل أن يتمكنا من الوصول إلى الضفة الأخرى بواسطة الدراجة المائية.