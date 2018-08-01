بالفيديو.. المكتب الوطني للسكك الحديدية يجدد القطارات الجهوية ﻿

أكد المكتب الوطني للسكك الحديدية مواصلته القيام بإجراءات مهمة من أجل الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للزبناء والرفع من مستوى راحتهم.

"شوف تيفي"

أكد المكتب الوطني للسكك الحديدية مواصلته القيام بإجراءات مهمة من أجل الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للزبناء والرفع من مستوى راحتهم.

ووفق بلاغ توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه، يومه الثلاثاء، فمن بين هذه المشاريع، التي تندرج في إطار الاستراتيجية المعتمدة لمواصلة عصرنة معدات المسافرين، عملية إعادة تجديد وتحسين رونق مقاعد الدرجة الأولى والثانية لعربات القطارات التي تؤمن الرحلات انطلاقا من المركز الجهوي للدار البيضاء – الميناء. وتخص هذه القطارات محاور كل من الدار البيضاء - مطار محمد الخامس والدار البيضاء - سطات والدارالبيضاء - الجديدة.

وأوضح المكتب أن هذه العملية تهم أسطولا يتكون من 13 قطارا ذاتي الدفع الذي خضع للتحديث والتجديد، بهدف الرفع من مستوى متطلبات فعالية المعدات وراحة المسافرين، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تجديد واستغلال مجموع أسطول هذه الفئة من القطارات، وسيتم العمل على تجديد مظهرها الخارجي عبر إعادة صباغتها وملاءمتها وفقا للألوان المؤسساتية للمكتب.

وأبرز المكتب الوطني للسكك الحديدية أن الزبناء، سيتمكنون من استعمال قطارات مجددة بتجهيزات حديثة وذات رونق جميل وعصري، لسفر أكثر راحة.