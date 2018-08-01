وفاة أرملة ''الخطيب'' الأب الروحي لحزب العدالة والتنمية ﻿

فارقت ''مفتاح بوجيبار'' أرملة الراحل عبد الكريم الخطيب، مؤسس حزب العدالة والتنمية، الحياة، يومه الثلاثاء، عن عمر يناهز 84 سنة، بعد صراع طويل مع المرض.

''شوف تيفي''

فارقت ''مفتاح بوجيبار'' أرملة الراحل عبد الكريم الخطيب، مؤسس حزب العدالة والتنمية، الحياة، يومه الثلاثاء، عن عمر يناهز 84 سنة، بعد صراع طويل مع المرض.

ونشر سعد الدين العثماني رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك، تعزية، تقدم من خلالها بالتعازي إلى أبناء الفقيدة ولجميع أفراد أسرتها الصغيرة والكبيرة.

وكتب العثماني في تدوينته: ''انتقلت إلى رحمة الله وعفوه السيدة للا مفتاحة بوجيبار، حرم الدكتور الراحل عبد الكريم الخطيب، اليوم الثلاثاء 4 شتنبر 2018، وبهذه المناسبة الأليمة، أتقدم بأحر التعازي لأبناء الفقيدة وإلى جميع أفراد عائلتها الصغيرة والكبيرة، وأسأل العلي القدير أن يسكنها فسيح جنانه وأن يتغمدها بمغفرته ورحمته، وإنا لله وإنا اليه راجعون''.