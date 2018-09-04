بسبب ''البغرير'' و''البريوات'' و''الغريبة'' فريق العدالة والتنمية يراسل رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية ﻿

طالب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بعقد اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بالمجلس، بحضور وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك من أجل مناقشة حيثيات

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طالب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بعقد اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بالمجلس، بحضور وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك من أجل مناقشة حيثيات تسريب عبارات باللهجة الدارجة إلى بعض مقررات السنة الدراسية الجديدة 2018-2019.

واعتبر الفريق في مراسلته أن إقحام عبارات باللهجة الدارجة في المقررات الدراسية، غير مقبول، ويشكل تجاوزا صريحا لمقتضيات الدستور، الذي ينص في فصله الخامس على أنه ''تظل العربية اللغة الرسمية للدولة، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها. وتعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء.''

وأكد الفريق أن هذا الإقحام، يعارض أهداف الرؤية الإستراتيجية لإصلاح التعليم، ومضامين مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين، في احترام تام للثوابت الدستورية الجامعة للأمة المغربية، مع الحرص على تجنب إثارة القضايا الهامشية وغير المجدية، والتي من شأنها أن تعثر عجلة الإصلاح، والوقوف في وجه كل محاولات الاختراق لهذه الثوابت، حسب ما ورد في مراسلة الفريق.

وعلاقة بنفس الموضوع، وجه الفريق سؤالين شفويين آنيين، لكل من وزير التربية الوطنية ورئيس الحكومة، في موضوع ''البغرير'' و''البريوات'' و''الغريبة''.