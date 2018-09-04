انفجار في محيط السفارة الأمريكية في القاهرة ﻿

أفادت السفارة الأميركية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، عبر موقع التواصل الاجتماعي ''تويتر''، بوقوع انفجار في محيطها، مشيرة إلى أنها على علم بالواقعة.

شوف تيفي وكالات

أفادت السفارة الأميركية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بوقوع انفجار في محيطها، مشيرة إلى أنها على علم بالواقعة.

وذكرت مصادر أمنية أنه جرى اعتقال رجل، بعد إلقاء عبوة ناسفة قرب السفارة ولا أنباء عن إصابات.

وتحدثت قبل دقائق السفارة الأميركية في القاهرة عن وقوع "حادث" قرب مقرها، مغردة عبر تويتر" نحن على علم بواقعة حدثت في شارع سيمون بوليفار في القاهرة. يرجى تجنب المنطقة ومراقبة وسائل الإعلام المحلية للحصول على المستجدات. نحن على علم بالتقارير التي تفيد بأن المواصلات العامة بالقرب من المنطقة قد تعطلت بسبب الحادث. يرجى توخي الحذر."