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سيدة توهم 60 شخصا بعلاقتها النافذة مع أمراء سعوديين لتشغيلهم بالسعودية وتنصب عليهم في مبالغ مالية مهمة | مجتمع

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سيدة توهم 60 شخصا بعلاقتها النافذة مع أمراء سعوديين لتشغيلهم بالسعودية وتنصب عليهم في مبالغ مالية مهمة

بتاريــخ : 4 شتنبر 2018 / 17:28 سيدة توهم 60 شخصا بعلاقتها النافذة مع أمراء سعوديين لتشغيلهم بالسعودية وتنصب عليهم في مبالغ مالية مهمة | مجتمع
سيدة توهم 60 شخصا بعلاقتها النافذة مع أمراء سعوديين لتشغيلهم بالسعودية وتنصب عليهم في مبالغ مالية مهمة
أسقطت سيدة حوالي 60 ضحية في شراكها بمدينة أكادير، وتمكنت من النصب عليهم في مبالغ مالية جد مهمة وصلت عند البعض لـ 40 ألف درهم، وذلك بعدما أوهمتهم بأن لها علاقات نافذة مع أمراء سعوديين وستوفر لهم مناصب

شوف تيفي: أكادير

أسقطت سيدة حوالي 60 ضحية في شراكها بمدينة أكادير، وتمكنت من النصب عليهم في مبالغ مالية جد مهمة وصلت عند البعض لـ 40 ألف درهم، وذلك بعدما أوهمتهم بأن لها علاقات نافذة مع أمراء سعوديين وستوفر لهم مناصب شغل بالديار السعودية، قبل أن تختفي عن الأنظار.

وأكدت مصادر خاصة لقناة "شوف تيفي"، أن المشتبه بها تقطن بأحد الأحياء الشعبية المعروفة بمدينة أكادير "بنسركاو" وكانت تتصيد ضحاياها من الرجال والنساء بذات الحي وخارجه مستغلة ظروفهم الاجتماعية الصعبة وحاجتهم الملحة للعمل لتطالبهم بمبالغ مالية هامة قصد التوسط لهم في إيجاد عمل يليق بهم في المملكة العربية السعودية.
وأضافت ذات المصادر، أن المعنية بالأمر كانت تمسك من ضحاياها مجموعة من الوثائق الخاصة بهم من جوازات السفر وعقود الإزدياد ونسخ البطائق الوطنية لإبعاد الشبوهات عنها قبل أن تطالبهم بمبالغ مالية تختلف من شخص لآخر.

ومع مرور الأيام وانصرام الآجال التي وعدتهم بها المشتبه بها، تفاجأ عدد من الضحايا بعدم وفاء المعنية بالأمر بالتزاماتها تجاههم ومماطلتها، الشيء الذي جعلهم يكتشفون أنهم كانوا ضحية نصب واحتيال ليقوموا بتوجيه شكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأكادير، يؤكدون فيها تعرضهم للنصب في مبالغ مالية محددة ما بين 3 آلاف درهم، و 40 ألف درهم.

وطالب المتضررون، من الجهات القضائية بالإسراع بفتح تحقيق دقيق ومفصل حول ما تعرضوا له من عملية نصب واحتيال والتعجيل بإيقاف المشتبه بها، وإرجاع أموالهم الضائعة خصوصا وأن بعضهم يعيش ظروفا اجتماعية صعبة.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أكادير عملية نصب واحتيال 60 شخص إمرأة توهم علاقات نافذة مع أمراء سعوديين تشغيل بالديار السعودية

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