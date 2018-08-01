الصين تدعم إفريقيا بـ 60 مليار دولار ﻿

كشف الرئيس الصيني ''شي جين بينغ''، أمس الاثنين، خلال افتتاح قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي، عن دعم مالي ضخم ستقدمه بلاده للدول الإفريقية.

شوف تيفي وكالات

كشف الرئيس الصيني "شي جين بينغ"، أمس الاثنين، خلال افتتاح قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي، عن دعم مالي ضخم ستقدمه بلاده للدول الإفريقية.

وأعلن الرئيس الصيني في كلمة ألقاها، أن بكين ستقدم دعما ماليا لإفريقيا بقيمة 60 مليار دولار، مشيرا إلى أن الدعم سيكون على شكل مساعدات حكومية واستثمارات وتمويل.

وأكد "شي" دعم بلاده للدول الإفريقية من خلال مشروع طريق الحرير الصيني "حزام واحد – طريق واحد"، الذي سيعود بالنفع المتبادل على الجانبين.

وأضاف الزعيم الصيني أن "الصين تقف على أهبة الاستعداد لتعزيز التعاون الشامل مع الدول الإفريقية لبناء طريق للتنمية عالية الجودة تتناسب مع ظروف المجتمع".

وانطلقت أمس الاثنين في بكين، أعمال منتدى التعاون الصيني الإفريقي بحضور رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، رفقة زوجته ووفد رسمي يضم وزراء ومسؤولين حكوميين ورجال أعمال.

وتستضيف العاصمة الصينية المنتدى يومي الـ3 والـ4 من شتنبر الجاري، وسيبحث المشاركون سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول الإفريقية والصين.