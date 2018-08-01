 عاجل.. الصحافيون المغاربة لن يحضروا جلسة محاكمتهم في باريس وهذا هو موقف وزيرة العدل الفرنسية من قضية ''الضابط السابق '' أديب ﻿
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عاجل.. الصحافيون المغاربة لن يحضروا جلسة محاكمتهم في باريس وهذا هو موقف وزيرة العدل الفرنسية من قضية ''الضابط السابق '' أديب

بتاريــخ : 4 شتنبر 2018 / 17:12 عاجل.. الصحافيون المغاربة لن يحضروا جلسة محاكمتهم في باريس وهذا هو موقف وزيرة العدل الفرنسية من قضية الضابط السابق أديب | بوليتيك
عاجل.. الصحافيون المغاربة لن يحضروا جلسة محاكمتهم في باريس وهذا هو موقف وزيرة العدل الفرنسية من قضية ''الضابط السابق '' أديب
أكتوبر المقبل بالعاصمة الفرنسية باريس،

شوف تيفي:

بعد الضجة القانونية والإعلامية الكبرى التي أثارها قرار القضاء الفرنسي عقب استدعائه لأربعة صحافيين مغاربة، للمثول أمامه في جلسة تحقيق يرتقب أن تنعقد يوم ثامن أكتوبر المقبل بالعاصمة الفرنسية باريس، على خلفية الدعوى القضائية التي رفعها ضدهم الضابط المغربي السابق المعارض مصطفى أديب بتهمة ''السب والقذف والإهانة'' في مقال نشر قبل أربع سنوات في منابرهم تحت عنوان ''النزاهة المفقودة لضابط سابق''، (بعد هذه الضجة) توصل الصحافيون المغاربة المعنيون بهذه القضية الغريبة وهم نعيم كمال، مدير نشر الموقع الإخباري ''كويد.ما''، ونرجس الرغاي، وعادل لحلو كمال، مدير نشر صحيفة ''شالانج. ما''، والكاتب جمال براوي، بما يفيد عدم جدوى حضورهم لجلسة التحقيق هاته، وفق ما أكدته مصادر قضائية فرنسية.

وتوصلت ''شوف تيفي'' بمعلومات تفيد أن وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبيه، وقفت على عدم قانونية هذا الاستدعاء الذي يشكل خرقا لاتفاقية التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا، مؤكدة أن تهمة ''السب والإهانة'' الواردة في مضمون شكاية الضابط أديب ضد المعنيين بالأمر، تخص مقالا صحفيا نشره صحافيون مغاربة في منابرهم الإعلامية في المغرب، وأنه يتوجب على المتضرر من فحوى هذا المقال الصحفي أن يطرق باب القضاء المغربي وليس الفرنسي، باعتباره قد أخطأ العنوان.

وطالبت محكمة الاستئناف في العاصمة الفرنسية باريس هؤلاء الصحافيين المغاربة بالمثول أمامها، عقب شكاية قدمها الضابط السابق مصطفى أديب، اتهمهم فيها بالقذف في مقال نشر يوم 20 يونيو 2014، بعنوان ''النزاهة المفقودة لضابط سابق''.
واعتبر الصحافيان الرغاي وكمال، ضمن بلاغ لهما، أن استدعاء القضاء الفرنسي بدعوى القذف والإهانة من طرف الضابط السابق المقيم بفرنسا لا أساس قانوني لها.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب فرنسا الضابط السابق مصطفى أديب كويد.ما

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