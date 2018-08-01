فضيحة أخرى من فضائح وزارة الصحة .. غياب الأطباء عن مركز الحسن الثاني CHU بمدينة فاس‎ ﻿

تداولت مجموعة من الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو مُصور من داخل المركز الاستشفائي الحسن الثاني CHU بمدينة فاس يظهر من خلاله الحالة المزرية للمستشفى.

شوف تيفي

تداولت مجموعة من الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو مُصور من داخل المركز الاستشفائي الحسن الثاني CHU بمدينة فاس يظهر من خلاله الحالة المزرية للمستشفى.

وحسب ما كشفت عنه صاحبة الفيديو، فإن المركز الاستشفائي الحسن الثاني CHU يفتقر لأدنى شروط التطبيب، « غياب الأطباء، غياب النظافة و غياب الأجهزة اللازمة .. ».

وأفاد المرضى وبحرقة أنهم يتعرضون للتهميش والإهمال من قِبل الطاقم الطبي للمركز الاستشفائي .

وأمام هذا الأمر، يطالب المعنيون بالأمر من وزارة الصحة التدخل في أسرع وقت ومعاقبة المسؤولين .