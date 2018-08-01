 عاجل..الإعلان عن موعد النطق بالحكم في حق ''ولد الفشوش'' اللي تسبب في مصرع أرملة الراحل ''مجيد'' ﻿
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عاجل..الإعلان عن موعد النطق بالحكم في حق ''ولد الفشوش'' اللي تسبب في مصرع أرملة الراحل ''مجيد''

بتاريــخ : 4 شتنبر 2018 / 16:44 عاجل..الإعلان عن موعد النطق بالحكم في حق ولد الفشوش اللي تسبب في مصرع أرملة الراحل مجيد | مجتمع
عاجل..الإعلان عن موعد النطق بالحكم في حق ''ولد الفشوش'' اللي تسبب في مصرع أرملة الراحل ''مجيد''
أعلنت المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالبيضاء، قبل قليل من يومه الثلاثاء، أن الخميس المقبل، سيعرف النطق بالحكم في ملف''ولد الفشوش'' المتورط في مصرع ''ماري مجيد'' أرملة الراحل محمد مجيد الرئيس

''شوف تيفي''


أعلنت المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالبيضاء، قبل قليل من يومه الثلاثاء، أن الخميس المقبل، سيعرف النطق بالحكم في ملف''ولد الفشوش'' المتورط في مصرع ''ماري مجيد'' أرملة الراحل محمد مجيد الرئيس السابق للجامعة الملكية المغربية للتنس.

وأوضح مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن القاضي المكلف بالبث في الملف، استمع خلال أشغال الجلسة إلى ''ولد الفشوش'' الذي دافع عن نفسه، وأكد مغادرته لمكان الحادث لاعتقاده أنه صدم ''حاجزا حديديا''.

تجدر الإشارة إلى أن ''ولد الفشوش'' الموجود رهن الاعتقال بسجن عكاشة، دهس بداية شهر غشت الجاري أرملة الراحل ''مجيد'' بكورنيش شاطئ عين الذئاب بمدينة الدار البيضاء، ما تسبب في مصرعها على الفور.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الجامعة الملكية للتنس مجيد الجلسة ولد الفشوش المحكمة

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