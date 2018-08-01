داكشي ديال الأفلام.. سيدة خطفو ليها ولدها بتطوان وطلبو منها فدية ديال 70 مليون ﻿

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان، بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الاثنين 3 شتنبر الجاري، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية

"شوف تيفي"



تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان، بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الاثنين 3 شتنبر الجاري، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالاختطاف والاحتجاز والمطالبة بفدية مالية.



وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدر أمني فقد كانت مصالح الأمن قد توصلت بإشعار من سيدة حول تلقيها لطلب فدية مقدارها 700 ألف درهم من قبل المشتبه به الذي عرّض ابنها البالغ من العمر 25 سنة للاختطاف والاحتجاز، قبل أن تمكن الأبحاث الميدانية والتحريات المكثفة التي أعقبت تحرير الضحية من مختطفيه من توقيف المشتبه به الرئيسي مساء اليوم بحي بوسافو.



وأكد المصدر ذاته وضع المشتبه به تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، فضلا عن توقيف باقي المتورطين المفترضين في هذه الأفعال الإجرامية.





