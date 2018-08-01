 موروكومول يعطي أروع انطلاقة للدخول المدرسي ﻿
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موروكومول يعطي أروع انطلاقة للدخول المدرسي

بتاريــخ : 4 شتنبر 2018 / 16:30 موروكومول يعطي أروع انطلاقة للدخول المدرسي | اقتصاد
موروكومول يعطي أروع انطلاقة للدخول المدرسي
بهدف تسهيل الحياة على أولياء الأمور والأطفال، لم يترك موروكومول شيئا للصدفة حيث حرص على توفير كل مايلزم هذه المناسبة « الأدوات المدرسية، الملابس، لوازم الرياضة، الهواتف، الألواح الرقمة،

شوف تيفي

 

بهدف تسهيل الحياة على أولياء الأمور والأطفال، لم يترك موروكومول شيئا للصدفة حيث حرص على توفير كل مايلزم هذه المناسبة « الأدوات المدرسية، الملابس، لوازم الرياضة، الهواتف، الألواح الرقمة، والحواسيب؛ والمكاتب والأكسسوارات.. » وباختصار كل ما ينبغي من أجل دخول ناجح وبجميع الأسعار وفي مكان واحد.

وحسب بلاغ من موروكومول توصلت شوف تيفي بنسخة منه، فإن الأخير خص هذا الموعد ببرنامج تنشيطي استثنائي سيساهم في تحفيز الأطفال إلى جانب الفوز بهدايا رائعة وهكذا فمن 5 إلى 16 شتنبر سيشهد موروكومول الذي اختار بهذه المناسبة ارتداء حلة « باك تو سكول » أي « العودة إلى المدرسة » تقديم الجديد كل يوم.

وفيما يخص الجوائز، هناك 50 محفظة للفوز تحتوي على اللوازم المدرسية، دروس اللغات، تداريب رياضية والعديد من الهدايا التي يمكن الظفر بها عند بلوغ 300 درهم من المشتريات مع حل لغز يتم اكتشافه في حافلة مدرسية تنتظر جميع الزوار في الساحة المركزية للمول.

وأضاف البلاغ، أن العشرات من العلامات التجارية ستقدم تشكيلاتها الجديدة مع عرض للأزياء خاص بالأطفال في جو من المرح ولكن على درجة عالية من الإحتراف ستحتضنه منصة عرض أقيمت في الساحة المركزية.

هذا وستستضيف ورشات الأطفال في فضاء متميز العديد من الأنشطة « التلوين،ألعاب تفاعلية » كما ستكون فرصة لتوزيع العديد من الهدايا على الأطفال المشاركين.

وفيما يخص فضاء كرة القدم، سيخول هذا الفضاء الحصول على 5 اشتراكات سنوية و المئات من المباريات التي سيتم أيضا تقديمها لزبناء موروكومول.

وأخيرا، سيكون هناك فضاء لإخبار التلاميذ وأولياء أمورهم حول مختلف البرامج المقترحة كما سيتم خلاله تقديم دروس في اللغات بالمجان.

 

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شوف تيفي اقتصاد مروكومول الدخول المدرسي

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