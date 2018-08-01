 بيجو يحتل المركز الثالث في سوق السيارات الخاصة والسيارات التجارية بالمغرب ﻿
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بيجو يحتل المركز الثالث في سوق السيارات الخاصة والسيارات التجارية بالمغرب

بتاريــخ : 4 شتنبر 2018 / 16:24 بيجو يحتل المركز الثالث في سوق السيارات الخاصة والسيارات التجارية بالمغرب | اقتصاد
بيجو يحتل المركز الثالث في سوق السيارات الخاصة والسيارات التجارية بالمغرب
حققت علامة بيجو أداء جيدا شهر غشت 2018 واحتلت المرتبة الثالثة في سوق السيارات الخاصة والسيارات التجارية على المنصة.

شوف تيفي

 

حققت علامة بيجو أداء جيدا شهر غشت 2018 واحتلت المرتبة الثالثة في سوق السيارات الخاصة والسيارات التجارية على المنصة.

وحسب بلاغ من شركة سوبريام توصلت شوف تيفي بنسخة منه، فإن علامة بيجو حققت ربحا في حصة سوق السيارات الخاصة والسيارات التجارية بـ 1.04 نقطة.

وأضاف البلاغ نفسه، أن هذا النمو يرجع وبشكل خاص إلى استمرار الديناميكية التجارية الممتازة لمجموعة سيارات SUV والتي تمثل 23 بالمائة من مبيعات بيجو خلال شهر غشت لوحده.

وفيما يخص سوق السيارات التجارية لشهر غشت عرفت علامة بيجو الفرنسية نموا بأزيد من 149 بالمائة وربحا في حصتها في السوق بـ 6.94 نقطة.

هذا وتؤكد علامة بيجو 208 نجاحها الأسطوري بفضل سلسلة « EDITION PACK » الخاصة التي توفر شاشة تعمل بتقنية اللمس وعحجات معدنية 16 بوصة ومصابيح الضباب.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي بيجو السيارات التجارية السيارات الخاصة

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