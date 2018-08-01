 الحبس النافذ لناشط فيسبوكي إثر نشره لفيديو مثير بشيشاوة ﻿
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الحبس النافذ لناشط فيسبوكي إثر نشره لفيديو مثير بشيشاوة

بتاريــخ : 4 شتنبر 2018 / 16:22 الحبس النافذ لناشط فيسبوكي إثر نشره لفيديو مثير بشيشاوة | مجتمع
الحبس النافذ لناشط فيسبوكي إثر نشره لفيديو مثير بشيشاوة
قضت المحكمة الابتدائية لإيمنتانوت يوم أمس الإثنين 3 شتنبر بإدانة الناشط الفيسبوكي ''حمزة الحزين'' ب 8 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، وذلك على خلفية تصويره لفيديو يتحدث فيه عن معاناة أحد

شوف تيفي:إمنتانوت


قضت المحكمة الابتدائية لإيمنتانوت يوم أمس الإثنين 3 شتنبر بإدانة الناشط الفيسبوكي "حمزة الحزين" ب 8 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، وذلك على خلفية تصويره لفيديو يتحدث فيه عن معاناة أحد المستثمرين المغاربة المتواجدين بالديار الأوربية بلغة جد لاذعة الأمر الذي جر عليه المساءلة القانونية ومتابعته بتهمة إهانة رجال القضاء وموظف عمومي وانتحال صفة.

وحسب مصادر "شوف تيفي"، فحيثيات الحادث تعود إلى بداية يوليوز الماضي، حينما قام المشتبه به بتوثيق فيديو تحدث فيه عن مجموعة من العراقيل التي تعترض المستثمر المغربي بمنطقة شيشاوة، حيث صرح فيه أنه يعاني من استعمال الشطط في السلطة من طرف أحد المسؤولين بذات المنطقة، قبل أن يلجأ لعرض ملفه على القضاء بمحكمة إمنتانوت.

وزاد حمزة الحزين في شريطه الذي وثقه يوم 5 يوليوز ليوجه كلاما ناريا لكل من رئيس الحكومة، و وزير العدل و رئيس النيابة العامة، وطالب بإنصاف المستثمر القادم من فرنسا، والذي يرغب في الاستثمار بالمغرب .

هذا وبعد مرور أيام على نشره للفيديو تم توقيفه من طرف مصالح الشرطة القضائية بمدينة أولاد تايمة في بداية غشت الماضي، ليجرى تسليمه لعناصر الدرك الملكي بشيشاوة بعد أن صدرت في حقه مذكرة بحث وطنية. ليحال على أنظار وكيل الملك بابتدائية إمنتانوت، الذي قرر متابعته بتهمة إهانة رجال القضاء، وموظف عمومي وانتحال صفة، وتم الحكم عليه بعد مجموعة من الجلسات الماراطونية ب 8 أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 2000 درهم.

جدير بالذكر، أن حمزة الحزين من أشهر النشطاء الفيسبوكيين المعروف بفيديوهاته التي يبثها عبر صفحته الفيسبوكية وبقناة اليوتيوب، والتي يشن فيها هجوما على مجموعة من الأشخاص، ويفضح عددا من القضايا المثيرة للجدل، وسبق أن جرى توقيفه على خلفية ذلك أكثر من مرة .

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أولاد تايمة إدانة ناشط فيسبوكي معروف حمزة الحزين فيديو مثير الحبس النافذ

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