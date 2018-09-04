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عاجل وبالصور.. عصابة هجمات على ''طوبيس'' وسط كازا

بتاريــخ : 4 شتنبر 2018 / 15:57 عاجل وبالصور.. عصابة هجمات على طوبيس وسط كازا | حوادث و حقوق
عاجل وبالصور.. عصابة هجمات على ''طوبيس'' وسط كازا
عاش ركاب حافلة للنقل العمومي بمدينة الدار البيضاء، قبل قليل من يومه الثلاثاء، الرعب والهلع الشديد، بعد إقدام أفراد عصابة إجرامية، بالهجوم عليها، والاعتداء على السائق الذي أصيب بكسور على مستوى

''شوف تيفي''

عاش ركاب حافلة للنقل العمومي بمدينة الدار البيضاء، قبل قليل من يومه الثلاثاء، الرعب والهلع الشديد، بعد إقدام أفراد عصابة إجرامية، بالهجوم عليها، والاعتداء على السائق الذي أصيب بكسور على مستوى اليد.

وأوضح مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن ركاب الخط رقم 55 ومباشرة بعد الوصول إلى حي بلفيدير، تفاجئوا بقيام أفراد العصابة بالهجوم على الحافلة، ما أثار رعب وهلع الجميع، مشيرا إلى أن المصالح الأمنية، تمكنت من إيقاف أحد المتورطين.

وأشار ذات المصدر إلى أن المصالح الأمنية، فتحت تحقيقا للكشف عن هوية باقي أفراد العصابة، بينما تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي المصالح الأمنية الدار البيضاء الحافلة

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