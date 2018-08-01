 قيدوم الممثلين حمادي عمور يفجرها..حرقت كل مؤلفاتي الفنية لأن القائمين على الفن في المغرب لا يفسحون المجال لخروجها للوجود ﻿
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قيدوم الممثلين حمادي عمور يفجرها..حرقت كل مؤلفاتي الفنية لأن القائمين على الفن في المغرب لا يفسحون المجال لخروجها للوجود | ثقافة و فنون

قيدوم الممثلين حمادي عمور يفجرها..حرقت كل مؤلفاتي الفنية لأن القائمين على الفن في المغرب لا يفسحون

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قيدوم الممثلين حمادي عمور يفجرها..حرقت كل مؤلفاتي الفنية لأن القائمين على الفن في المغرب لا يفسحون المجال لخروجها للوجود

بتاريــخ : 4 شتنبر 2018 / 13:45 قيدوم الممثلين حمادي عمور يفجرها..حرقت كل مؤلفاتي الفنية لأن القائمين على الفن في المغرب لا يفسحون المجال لخروجها للوجود | ثقافة و فنون
قيدوم الممثلين حمادي عمور يفجرها..حرقت كل مؤلفاتي الفنية لأن القائمين على الفن في المغرب لا يفسحون المجال لخروجها للوجود
أقدم الفنان القيدوم المسرحي والكاتب والمخرج والسيناريست والإعلامي حمــــــادي عمـــــور على حرق ما يزيد عن 250 من مؤلفاته، ما بين تمثيليات وروايات ومسلسلات وأفلام تلفزية، وصيغ البرامج الإذاعية

شوف تيفي

أقدم الفنان القيدوم المسرحي والكاتب والمخرج والسيناريست والإعلامي حمــــــادي عمـــــور على حرق ما يزيد عن 250 من مؤلفاته، ما بين تمثيليات وروايات ومسلسلات وأفلام تلفزية، وصيغ البرامج الإذاعية والتلفزية.

وقال الرائد حمادي عمور في اتصال مع "شوف تيفي" أن لديه عددا هائلا من المؤلفات الفنية أقدم على حرقها، لأن القائمين على الفن في المغرب لا يلتفتون لهذه الأعمال ولا يفسحون المجال لخروجها للوجود، متسائلا عما سيكون مصيرها إذا لم تخرج إلى الوجود سوى حرقها، مؤكدا أنه ليس لدينا مؤسسات تهتم بهذه المؤلفات الفنية.

وأضاف حمادي عمور في حديثه لـ "شوف تيفي" أن إنتاجاته الفنية بدأت من سنوات الأربعينيات، وأن مصير هذه المؤلفات سيكون الحرق سواء في حياته أو بعد مماته، ولن يكون أحد سيهتم بذلك، لأن لا أحد اهتم بالراحل الطيب العلج أو غيره، مؤكدا أنه تساءل أكثر من مرة عن مصير هذه المؤلفات إذا لم تخرج إلى الوجود، ما جعله يقدم على هذه الخطوة الصعبة.

وأكد عمور في حديثه أن التلفزيون لديه عدد من الأعمال الفنية الهائلة، لكنه لا يهتم بخروجها للوجود، لذلك ستبقى في الرفوف، وبالتالي لن تكون متاحة للجمهور الذي لا يعرفها كي يعاود مشاهدتها.

وأضاف حمادي عمور الذي كان يتحدث بنبرة قريبة إلى السخرية من الوضع الفني في المغرب، أنه طلب أكثر من مرة من المسؤولين خلق قناة "أبيض وأسود" تعرض فيها جميع الأعمال الفنية القديمة تماما كما يعيد المصريون أعمالهم في قناتهم "ماسبيرو" محافظين بذلك على تراثهم الفني الأصيل، لكن لا حياة لمن تنادي، مؤكدا أن من سيقوم بهذا العمل النبيل بخلق هذه القناة سيكون له صيت عظيم وذكر حسن.

جدير بالذكر أن آخر ظهور للفنان حمادي عمور كان رفقة سعيد الناصري في سلسلة "نسيب الحاج عزوز" منذ أكثر من سبع سنوات، وقبلها كان سيتكوم "الربيب" رفقة الناصري ومطاع ونعيمة إلياس.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب حمادي عمور ماسبيرو أبيض وأسود حرق 250 من مؤلفاته

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