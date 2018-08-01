 الإدريسي: قانون الإشاعات والأخبار الزائفة الذي دخل حيّز التنفيذ جاء لحماية العنف ضد النساء ولا علاقة له بمجال الصحافة والنشر ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

قيدوم الممثلين حمادي عمور يفجرها..حرقت كل مؤلفاتي الفنية لأن القائمين على الفن في المغرب لا يفسحون المجال لخروجها للوجود | ثقافة و فنون

قيدوم الممثلين حمادي عمور يفجرها..حرقت كل مؤلفاتي الفنية لأن القائمين على الفن في المغرب لا يفسحون

الإدريسي: قانون الإشاعات والأخبار الزائفة الذي دخل حيّز التنفيذ جاء لحماية العنف ضد النساء ولا علاقة له بمجال الصحافة والنشر | بوليتيك

الإدريسي: قانون الإشاعات والأخبار الزائفة الذي دخل حيّز التنفيذ جاء لحماية العنف ضد النساء ولا

عاجل..زوج هدد بالانتحار بذبح نفسه أمام مستشفى بني ملال..شوفو شنو وقع لمراتو الحامل | حوادث و حقوق

عاجل..زوج هدد بالانتحار بذبح نفسه أمام مستشفى بني ملال..شوفو شنو وقع لمراتو الحامل

عــاجل: شاطــئ مارتيل يلفظ جثة ابن مدينة القنيطــرة | حوادث و حقوق

عــاجل: شاطــئ مارتيل يلفظ جثة ابن مدينة القنيطــرة

بعد oppo f7..الشركة تطرح find x في هذا التاريخ | اقتصاد

بعد ''oppo f7''..الشركة تطرح ''find x'' في هذا التاريخ

هذا هو الاسم الذي سيعوض بن شعبون على رأس مجموعة البنك الشعبي | بوليتيك

هذا هو الاسم الذي سيعوض بن شعبون على رأس مجموعة البنك الشعبي

عاجل..وزارة التربية الوطنية تؤكد وضع عبارات بـ الدارجة بمقررات مدرسية | بوليتيك

عاجل..وزارة التربية الوطنية تؤكد وضع عبارات بـ ''الدارجة'' بمقررات مدرسية

الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية يعتبر إقحام عبارات دارجة في المقرارات الدراسية إخلالا بالمقتضيات الدستورية | بوليتيك

الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية يعتبر إقحام ''عبارات دارجة'' في المقرارات الدراسية إخلالا

بالفيديو.. عماد الدراج يطلق أغنيته الجديدة في قلبي عشق | ثقافة و فنون

بالفيديو.. عماد الدراج يطلق أغنيته الجديدة ''في قلبي ''عشق

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

الإدريسي: قانون الإشاعات والأخبار الزائفة الذي دخل حيّز التنفيذ جاء لحماية العنف ضد النساء ولا علاقة له بمجال الصحافة والنشر

بتاريــخ : 4 شتنبر 2018 / 13:38 الإدريسي: قانون الإشاعات والأخبار الزائفة الذي دخل حيّز التنفيذ جاء لحماية العنف ضد النساء ولا علاقة له بمجال الصحافة والنشر | بوليتيك
الإدريسي: قانون الإشاعات والأخبار الزائفة الذي دخل حيّز التنفيذ جاء لحماية العنف ضد النساء ولا علاقة له بمجال الصحافة والنشر
صدر مؤخرا قانون محاربة الإشاعات و الأخبار الزائفة ، بعد تعديل الفصل447-1-2-3 من المجموعة الجنائية، وهو ما أثار العديد من الأسئلة حول الغاية الفعلية التشريعية من هذا القانون، خاصة وأن صيغته جاءت عامة،

شوف تيفي م.ض

 صدر مؤخرا قانون محاربة الإشاعات و الأخبار الزائفة ، بعد تعديل الفصل447-1-2-3 من المجموعة الجنائية، وهو ما أثار العديد من الأسئلة حول الغاية الفعلية التشريعية من هذا القانون، خاصة وأن صيغته جاءت عامة، ويمكن أن تثير إشكالات تطبيقية مستقبلا من لدن القضاء.

وعبر المحامي والحقوقي عبد الصمد الإدريسي ، عن تخوفه من أن تسري هذه المادة على جميع الحالات المعروضة أمام القضاء مستقبلا ، خصوصا مع الصيغة العامة التي ورد بها، وكان الأفضل- يضيف الإدريسي- أن تكون الصياغة دقيقة رفعا للبس والحرج خلال الممارسة القضائية مستقبلا، خاصة في المادة الجنائية المفروض فيها تدقيق الصياغة، واحتراما لإرادة المشرع التي اتجهت منذ البداية إلى حماية النساء من العنف.

وفي جوابه عن مدى ارتباط القانون المعدل بالاحتجاجات الأخيرة، وحملة المقاطعة الاقتصادية لبعض المنتجات، قال الإدريسي : "إن القانون كان يتداول في البرلمان منذ 2012- 2013 ، والآن فقط تمت المصادقة عليه"، ليعاود التأكيد أن "القانون جاء بالدرجة الأولى لحماية العنف ضد النساء".

واستبعد الإدريسي أن يكون لهذا القانون أي علاقة بمجال الصحافة والنشر، مضيفا، أنه "وعلى الرغم من أن القضاء أحيانا يعرف بعض التجاوزات والانحرافات ، لأن إشكال الصيغة العامة، هو إشكال عام في التشريع المغربي نطمح لتجاوزه مستقبلا"، ليؤكد في الأخير أنه يصعب الحكم حاليا على هذا القانون تاركا الجواب الحاسم للتطبيق المستقبلي للقضاء، لهذا القانون وغيره من القوانين.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوفي تيفي المغرب قانون الصحافة التعبير العنف إشاعات الإدريسي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

هذا هو الاسم الذي سيعوض بن شعبون على رأس مجموعة البنك الشعبي | بوليتيك

هذا هو الاسم الذي سيعوض بن شعبون على رأس مجموعة البنك الشعبي

عاجل..وزارة التربية الوطنية تؤكد وضع عبارات بـ الدارجة بمقررات مدرسية | بوليتيك

عاجل..وزارة التربية الوطنية تؤكد وضع عبارات بـ ''الدارجة'' بمقررات مدرسية

الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية يعتبر إقحام عبارات دارجة في المقرارات الدراسية إخلالا بالمقتضيات الدستورية | بوليتيك

الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية يعتبر إقحام ''عبارات دارجة'' في المقرارات الدراسية إخلالا بالمقتضيات الدستورية

الاستقلالية خديجة الزومي: طالبنا بعقد لقاء مع وزير التعليم لكي يوضح لنا ما يروج من مسخرة في البرامج التعليمية | بوليتيك

الاستقلالية خديجة الزومي: طالبنا بعقد لقاء مع وزير التعليم لكي يوضح لنا ما يروج من مسخرة في البرامج التعليمية

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

حلقة جديدة من قدور و عويشة - الــــــــمــديــــر و الــــــتـــــلــــمـــيــــد | زووم
منذ 2 ساعات

حلقة جديدة من قدور و عويشة - الــــــــمــديــــر و الــــــتـــــلــــمـــيــــد

لقاء مؤثر بين الشاب محمد اللي هزات قضيتو المغاربة ووالدته | بــووز

لقاء مؤثر بين الشاب محمد اللي هزات قضيتو المغاربة ووالدته

حمزة وعروس فنان شاب يخطو نحو نجومية بثبات . | زووم

حمزة وعروس '' فنان شاب يخطو نحو نجومية بثبات .

حالة إنسانية مؤلمة لشاب بمدينة فاس عاجز عن الحركة | حالة خاصة

حالة إنسانية مؤلمة لشاب بمدينة فاس عاجز عن الحركة

﻿

آخر المستجدات

قيدوم الممثلين حمادي عمور يفجرها..حرقت كل مؤلفاتي الفنية لأن القائمين على الفن في المغرب لا يفسحون المجال لخروجها للوجود | ثقافة و فنون
منذ 44 دقيقة

قيدوم الممثلين حمادي عمور يفجرها..حرقت كل مؤلفاتي الفنية لأن القائمين على الفن في المغرب لا يفسحون

الإدريسي: قانون الإشاعات والأخبار الزائفة الذي دخل حيّز التنفيذ جاء لحماية العنف ضد النساء ولا علاقة له بمجال الصحافة والنشر | بوليتيك

الإدريسي: قانون الإشاعات والأخبار الزائفة الذي دخل حيّز التنفيذ جاء لحماية العنف ضد النساء ولا

عاجل..زوج هدد بالانتحار بذبح نفسه أمام مستشفى بني ملال..شوفو شنو وقع لمراتو الحامل | حوادث و حقوق

عاجل..زوج هدد بالانتحار بذبح نفسه أمام مستشفى بني ملال..شوفو شنو وقع لمراتو الحامل

عــاجل: شاطــئ مارتيل يلفظ جثة ابن مدينة القنيطــرة | حوادث و حقوق

عــاجل: شاطــئ مارتيل يلفظ جثة ابن مدينة القنيطــرة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.