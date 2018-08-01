الإدريسي: قانون الإشاعات والأخبار الزائفة الذي دخل حيّز التنفيذ جاء لحماية العنف ضد النساء ولا علاقة له بمجال الصحافة والنشر ﻿

صدر مؤخرا قانون محاربة الإشاعات و الأخبار الزائفة ، بعد تعديل الفصل447-1-2-3 من المجموعة الجنائية، وهو ما أثار العديد من الأسئلة حول الغاية الفعلية التشريعية من هذا القانون، خاصة وأن صيغته جاءت عامة،

شوف تيفي م.ض

صدر مؤخرا قانون محاربة الإشاعات و الأخبار الزائفة ، بعد تعديل الفصل447-1-2-3 من المجموعة الجنائية، وهو ما أثار العديد من الأسئلة حول الغاية الفعلية التشريعية من هذا القانون، خاصة وأن صيغته جاءت عامة، ويمكن أن تثير إشكالات تطبيقية مستقبلا من لدن القضاء.

وعبر المحامي والحقوقي عبد الصمد الإدريسي ، عن تخوفه من أن تسري هذه المادة على جميع الحالات المعروضة أمام القضاء مستقبلا ، خصوصا مع الصيغة العامة التي ورد بها، وكان الأفضل- يضيف الإدريسي- أن تكون الصياغة دقيقة رفعا للبس والحرج خلال الممارسة القضائية مستقبلا، خاصة في المادة الجنائية المفروض فيها تدقيق الصياغة، واحتراما لإرادة المشرع التي اتجهت منذ البداية إلى حماية النساء من العنف.

وفي جوابه عن مدى ارتباط القانون المعدل بالاحتجاجات الأخيرة، وحملة المقاطعة الاقتصادية لبعض المنتجات، قال الإدريسي : "إن القانون كان يتداول في البرلمان منذ 2012- 2013 ، والآن فقط تمت المصادقة عليه"، ليعاود التأكيد أن "القانون جاء بالدرجة الأولى لحماية العنف ضد النساء".

واستبعد الإدريسي أن يكون لهذا القانون أي علاقة بمجال الصحافة والنشر، مضيفا، أنه "وعلى الرغم من أن القضاء أحيانا يعرف بعض التجاوزات والانحرافات ، لأن إشكال الصيغة العامة، هو إشكال عام في التشريع المغربي نطمح لتجاوزه مستقبلا"، ليؤكد في الأخير أنه يصعب الحكم حاليا على هذا القانون تاركا الجواب الحاسم للتطبيق المستقبلي للقضاء، لهذا القانون وغيره من القوانين.