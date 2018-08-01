عاجل..زوج هدد بالانتحار بذبح نفسه أمام مستشفى بني ملال..شوفو شنو وقع لمراتو الحامل ﻿

شهد المستشفى الجهوي ببني ملال، صباح يومه الثلاثاء، واقعة خطيرة، بطلها زوج، هدد بالانتحار من خلال ذبح نفسه أمام قسم الولادة، وذلك خلال احتجاجه على الإهمال الطبي الذي تعرضت له زوجته الحامل ما تسبب

"شوف تيفي"

شهد المستشفى الجهوي ببني ملال، صباح يومه الثلاثاء، واقعة خطيرة، بطلها زوج، هدد بالانتحار من خلال ذبح نفسه أمام قسم الولادة، وذلك خلال احتجاجه على الإهمال الطبي الذي تعرضت له زوجته الحامل ما تسبب في وفاة جنينها.

وحسب مصادر محلية فإن الزوج ومنذ أسبوع وهو يطالب بضرورة مساعدة زوجته على الولادة، قبل أن يتفاجأ بخبر وفاة الجنين داخل بطن زوجته، ما جعله يدخل في حالة هيستيرية، حيث هدد بالانتحار ما أثار رعب وهلع المتواجدين بعين المكان.

وأكدت المصادر ذاتها أن المستشفى، شهد حالة استنفار أمني، حيث تمت السيطرة على الزوج الذي تم اقتياده إلى أحد المكاتب من أجل تهدئته.