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بعد ''oppo f7''..الشركة تطرح ''find x'' في هذا التاريخ

بتاريــخ : 4 شتنبر 2018 / 12:13 بعد oppo f7..الشركة تطرح find x في هذا التاريخ | اقتصاد
بعد ''oppo f7''..الشركة تطرح ''find x'' في هذا التاريخ
بعد نجاح هاتفها ''oppo f7'' تستعد شركة أوبو لطرح هاتفها الجديد ''find x'' في إفريقيا والشرق الأوسط بعد نجاحه في أوروبا.

شوف تيفي

 بعد نجاح هاتفها ''oppo f7'' تستعد شركة أوبو لطرح هاتفها الجديد ''find x'' في إفريقيا والشرق الأوسط بعد نجاحه في أوروبا.

 وحسب بلاغ من شركة الهواتف الذكية توصلت شوف تيفي بنسخة منه، فإن شركة (oppo) قامت بإطلاق هاتف ''find x'' الجديد في الصين بعدما قامت بالكشف عنه في دول أوروبا كجزء من خطتها التوسعية في المنطقة، وأعلنت الشركة عن خطتها لإطلاق الهاتف المذكور في الشرق الأوسط وإفريقيا يوم 10 شتنبر المقبل في فندق أرماني في برج خليفة بدبي.

 وأضاف البلاغ، أن هاتف ''find x'' الجديد يمثل فلسفة شركة (oppo) التي تمزج بين التصميم المستوحى من المستقبل والعناصر الجمالية وسعيها نحو التكامل بين هذه العناصر، وتأتي تسمية السلسلة الجديدة بـ « x » لتعكس حب الاستطلاع والنظرة المستقبلية التي تتبناها شركة (oppo) ولذلك تستمر الأخيرة في تطوير منتجاتها من الهواتف الذكية التي تقدم مزيجا من الفن والتكنولوجيا.

 وبهذا الخصوص، قال ''أندي شي'' مدير العلامة التجارية لشركة (oppo) في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا : «هذا العام يمثل نقطة تحول لشركتنا في خطتها للتوسع والانتشار في المزيد من الأسواق العالمية والتي بدأت بدخولها أسواق أوروبا، إن شركتا تدرك مدى التطور المستمر لأسواق الشرق الأوسط واحتياج زبانائها لمنتجات جديدة حيث يمثل ذلك فرصة ممتازة لشركة (oppo) لتستعرض ابتكاراتها في مجال صناعة الهواتف الذكية ».

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