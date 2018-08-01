 عاجل..وزارة التربية الوطنية تؤكد وضع عبارات بـ ''الدارجة'' بمقررات مدرسية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..وزارة التربية الوطنية تؤكد وضع عبارات بـ الدارجة بمقررات مدرسية | بوليتيك

عاجل..وزارة التربية الوطنية تؤكد وضع عبارات بـ ''الدارجة'' بمقررات مدرسية

هذا هو الاسم الذي سيعوض بن شعبون على رأس مجموعة البنك الشعبي | بوليتيك

هذا هو الاسم الذي سيعوض بن شعبون على رأس مجموعة البنك الشعبي

الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية يعتبر إقحام عبارات دارجة في المقرارات الدراسية إخلالا بالمقتضيات الدستورية | بوليتيك

الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية يعتبر إقحام ''عبارات دارجة'' في المقرارات الدراسية إخلالا

بالفيديو.. عماد الدراج يطلق أغنيته الجديدة في قلبي عشق | ثقافة و فنون

بالفيديو.. عماد الدراج يطلق أغنيته الجديدة ''في قلبي ''عشق

جريمة قتل بشعة هزت القنيطرة والضحية ذبحوه من الوريد إلى الوريد | حوادث و حقوق

جريمة قتل بشعة هزت القنيطرة والضحية ذبحوه من الوريد إلى الوريد

طقس حار يصل ل 44 درجة بهذه المناطق بالمغرب اليوم الثلاثاء | مجتمع

طقس حار يصل ل 44 درجة بهذه المناطق بالمغرب اليوم الثلاثاء

مشا عطلة مع صحابو لطنجة لكن قتلوه من بعد ما رماوه من الشرجم | حوادث و حقوق

مشا عطلة مع صحابو لطنجة لكن قتلوه من بعد ما رماوه من الشرجم

الاستقلالية خديجة الزومي: طالبنا بعقد لقاء مع وزير التعليم لكي يوضح لنا ما يروج من مسخرة في البرامج التعليمية | بوليتيك

الاستقلالية خديجة الزومي: طالبنا بعقد لقاء مع وزير التعليم لكي يوضح لنا ما يروج من مسخرة في

تبادل طلابي بين المغرب والسنغال: 83 من بين 100 مقعد يشغلها طلبة مغاربة في تخصصات طبية | اقتصاد

تبادل طلابي بين المغرب والسنغال: 83 من بين 100 مقعد يشغلها طلبة مغاربة في تخصصات طبية

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

عاجل..وزارة التربية الوطنية تؤكد وضع عبارات بـ ''الدارجة'' بمقررات مدرسية

بتاريــخ : 4 شتنبر 2018 / 11:42 عاجل..وزارة التربية الوطنية تؤكد وضع عبارات بـ الدارجة بمقررات مدرسية | بوليتيك
عاجل..وزارة التربية الوطنية تؤكد وضع عبارات بـ ''الدارجة'' بمقررات مدرسية
أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في تعليقها على ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية بخصوص استعمال ''عبارات دارجة'' في الطبعات

''شوف تيفي''

أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في تعليقها على ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية بخصوص استعمال ''عبارات دارجة'' في الطبعات الجديدة للمقرارت الدراسية للسلك الابتدائي، أن اعتماد ''أسماء علم'' لحلويات أو أكلات أو ملابس مغربية في مقرر دراسي بالسلك الابتدائي يعود لمبررات بيداغوجية صرفة.

ونفت الوزارة في بلاغ لها، توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه يومه الثلاثاء، في تعليقها على صورة يتم ترويجها لوثيقة باللغة الفرنسية تتضمن أنشودة باللغة الدارجة مكتوبة بالحرفين العربي واللاتيني، نفيا قاطعا كون مصدر هذه الوثيقة مقرر دراسي مصادق عليه.

وجددت الوزارة دعوتها إلى الفاعلين التربويين وجميع مكونات المجتمع إلى التعبئة من أجل إنجاح الدخول المدرسي الحالي وعدم الانصياع وراء كل ما من شأنه التشويش على الأوراش الإصلاحية التي تسعى إلى تجويد المنظومة التربوية وتحسين مردوديتها.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي وزارة التربية الوطنية الوزارة الدخول المدرسي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

هذا هو الاسم الذي سيعوض بن شعبون على رأس مجموعة البنك الشعبي | بوليتيك

هذا هو الاسم الذي سيعوض بن شعبون على رأس مجموعة البنك الشعبي

الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية يعتبر إقحام عبارات دارجة في المقرارات الدراسية إخلالا بالمقتضيات الدستورية | بوليتيك

الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية يعتبر إقحام ''عبارات دارجة'' في المقرارات الدراسية إخلالا بالمقتضيات الدستورية

الاستقلالية خديجة الزومي: طالبنا بعقد لقاء مع وزير التعليم لكي يوضح لنا ما يروج من مسخرة في البرامج التعليمية | بوليتيك

الاستقلالية خديجة الزومي: طالبنا بعقد لقاء مع وزير التعليم لكي يوضح لنا ما يروج من مسخرة في البرامج التعليمية

المغرب ضيف شرف النسخة الثالثة للقاءات أفريكا 2019 بباريس | بوليتيك

المغرب ضيف شرف النسخة الثالثة للقاءات أفريكا 2019 بباريس

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

حمزة وعروس فنان شاب يخطو نحو نجومية بثبات . | زووم
منذ 6 ساعات

حمزة وعروس '' فنان شاب يخطو نحو نجومية بثبات .

حالة إنسانية مؤلمة لشاب بمدينة فاس عاجز عن الحركة | حالة خاصة

حالة إنسانية مؤلمة لشاب بمدينة فاس عاجز عن الحركة

طفل يبيع الأدوات المدرسية لإعانة أسرته الفقيرة بالبيضاء | خارج البلاطو

طفل يبيع الأدوات المدرسية لإعانة أسرته الفقيرة بالبيضاء

شوفو الروينة والفوضى اللي وقعت وسط كازا بسبب الترامواي | خارج البلاطو

شوفو الروينة والفوضى اللي وقعت وسط كازا بسبب الترامواي

﻿

آخر المستجدات

عاجل..وزارة التربية الوطنية تؤكد وضع عبارات بـ الدارجة بمقررات مدرسية | بوليتيك
منذ 2 دقائق

عاجل..وزارة التربية الوطنية تؤكد وضع عبارات بـ ''الدارجة'' بمقررات مدرسية

هذا هو الاسم الذي سيعوض بن شعبون على رأس مجموعة البنك الشعبي | بوليتيك

هذا هو الاسم الذي سيعوض بن شعبون على رأس مجموعة البنك الشعبي

الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية يعتبر إقحام عبارات دارجة في المقرارات الدراسية إخلالا بالمقتضيات الدستورية | بوليتيك

الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية يعتبر إقحام ''عبارات دارجة'' في المقرارات الدراسية إخلالا

بالفيديو.. عماد الدراج يطلق أغنيته الجديدة في قلبي عشق | ثقافة و فنون

بالفيديو.. عماد الدراج يطلق أغنيته الجديدة ''في قلبي ''عشق

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.