عاجل..وزارة التربية الوطنية تؤكد وضع عبارات بـ ''الدارجة'' بمقررات مدرسية ﻿

أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في تعليقها على ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية بخصوص استعمال ''عبارات دارجة'' في الطبعات

''شوف تيفي''

أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في تعليقها على ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية بخصوص استعمال ''عبارات دارجة'' في الطبعات الجديدة للمقرارت الدراسية للسلك الابتدائي، أن اعتماد ''أسماء علم'' لحلويات أو أكلات أو ملابس مغربية في مقرر دراسي بالسلك الابتدائي يعود لمبررات بيداغوجية صرفة.

ونفت الوزارة في بلاغ لها، توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه يومه الثلاثاء، في تعليقها على صورة يتم ترويجها لوثيقة باللغة الفرنسية تتضمن أنشودة باللغة الدارجة مكتوبة بالحرفين العربي واللاتيني، نفيا قاطعا كون مصدر هذه الوثيقة مقرر دراسي مصادق عليه.

وجددت الوزارة دعوتها إلى الفاعلين التربويين وجميع مكونات المجتمع إلى التعبئة من أجل إنجاح الدخول المدرسي الحالي وعدم الانصياع وراء كل ما من شأنه التشويش على الأوراش الإصلاحية التي تسعى إلى تجويد المنظومة التربوية وتحسين مردوديتها.