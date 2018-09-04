الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية يعتبر إقحام ''عبارات دارجة'' في المقرارات الدراسية إخلالا بالمقتضيات الدستورية ﻿

استنفرت ''عبارات الدارجة'' المدرجة في المقررات الدراسية خاصة بالتعليم الابتدائي الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب وطالب بعقد اجتماع عاجل للجنة التعليم والثقافة والاتصال بحضور وزير

شوف تيفي: أحمد الهلالي

استنفرت ''عبارات الدارجة'' المدرجة في المقررات الدراسية خاصة بالتعليم الابتدائي الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب وطالب بعقد اجتماع عاجل للجنة التعليم والثقافة والاتصال بحضور وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك من أجل دراسة موضوع استعمال ''العبارات الدارجة'' في المقررات الدراسية، ولمناقشة مسطرة إعدادها والمصادقة على جودة مضامينها وكيفيات تحديد أسعارها والتي تثقل كاهل الأسر المغربية بتجاوزها لقدرتهم الشرائية.

وأكد الفريق الاستقلالي في مراسلته الموجهة لرئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال والتي تتوفر ''شوف تيفي'' على نسخة منها على أنه يتابع بقلق كبير تواتر إصدار عدد من المقررات الدراسية، خاصة بالتعليم الابتدائي، والتي تستعمل ''عبارات الدارجة''، إضافة إلى عدد من المضامين التي تخالف المنظومة القيمية والثوابت الجامعة للأمة المغربية.

وأبرز الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أن هذا الأمر يعد إخلالا صريحا بالمقتضيات الدستورية، وخاصة الفصل الخامس من الدستور، والذي يحدد اللغتين العربية والأمازيغية، حصرا، لغتين رسميتين للدولة، ويحث على ضرورة العمل على حمايتهما وتطويرهما وتنمية استعمالهما.

واعتبرت ذات المراسلة محاولة اختراق المقرارات الدراسية باستعمال ''عبارات الدارجة'' يدخل في سياق الأزمة المفتعلة حول اللغتين العربية والأمازيغية وتدبير التنوع اللغوي ببلادنا من طرف جهات معلومة، تسوق لاختيارات مجتمعية مضادة لثوابت الأمة وتحاول جاهدة ضرب الإنسية المغربية وافتعال أزمات قيمية حسم دستور المملكة في تفاصيلها، فضلا عن كون إدراج العبارات الدارجة تملص من التزام حكومي ثابت، كما هو منصوص عليه في المحور الرابع من البرنامج الحكومي 2016/2017، والذي نالت بموجبه الحكومة الحالية تنصيبها بعد نيل ثقة مجلس النواب.