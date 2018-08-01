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بالفيديو.. عماد الدراج يطلق أغنيته الجديدة ''في قلبي ''عشق

بتاريــخ : 4 شتنبر 2018 / 10:36 بالفيديو.. عماد الدراج يطلق أغنيته الجديدة في قلبي عشق | ثقافة و فنون
بالفيديو.. عماد الدراج يطلق أغنيته الجديدة ''في قلبي ''عشق
أطلق الفنان المغربي عماد الدراج يوم الإثنين أغنية جديدة رومانسية عبارة عن فيديو كليب تحمل عنوان ''في قلبي عشق '' وهي من كلمات محمد المغربي وألحان عماد الدراج نفسه وتوزيع عمر نجيب أما الإخراج فيعود

 شوف تيفي ماريا جعدود

أطلق الفنان المغربي عماد الدراج يوم الإثنين أغنية جديدة رومانسية عبارة عن فيديو كليب تحمل عنوان ''في قلبي عشق '' وهي من كلمات محمد المغربي وألحان عماد الدراج نفسه وتوزيع عمر نجيب أما الإخراج فيعود للشاب المبدع جواد الحادين.

واختار الدراج مدينة خريبگة لتصوير الفيديو كليب لأنها مدينته الأصل وتتميز بعدة مناظر جميلة وطبيعية وتدور أحداث الأغنية حول قصة حب جمعت بين شاب وفتاة لكن في الأخير تخلت عنه ورحلت .
جدير بالذكر أن الفنان عماد الدراج يحضر خمس أغاني مختلفة من بينها أغنية مثيرة تم تصويرها بإيطاليا والتي ستكون مفاجأة لجمهوره وبعض الأغاني المختلفة تماما عن أغانيه السابقة.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي عماد الدراج في قلبي عشق خمس أغاني خريبگة قصة حب محمد المغربي.

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