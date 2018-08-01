طقس حار يصل ل 44 درجة بهذه المناطق بالمغرب اليوم الثلاثاء ﻿

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الثلاثاء، أن يظل الطقس حارا نسبيا إلى حار بالجنوب الشرقي، وداخل الأقاليم الجنوبية، مع تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل

"شوف تيفي"

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الثلاثاء، أن يظل الطقس حارا نسبيا إلى حار بالجنوب الشرقي، وداخل الأقاليم الجنوبية، مع تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل، وكتل ضبابية قرب السواحل، والسهول المحيطية الشمالية والوسطى. كما ستتشكل سحب ركامية من المحتمل أن تعطي بعض القطرات والزخات الرعدية محليا بالمنطقة الشرقية وبمرتفعات الأطلس المتوسط، وشمال الأطلس الكبير، وبالجنوب الشرقي ، كما ستكون السماء غائمة أحيانا بجنوب الأقاليم الجنوبية مصحوبة ببعض القطرات المطرية المتفرقة.

وعدا ذلك ستبقى الأجواء مستقرة مع سماء قليلة السحب بباقي جهات المملكة، فيما ستهم زوابع رملية الأقاليم الجنوبية.

أما الرياح، فستهب معتدلة إلى محليا قوية شمالية بالأقاليم الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة جنوبية غربية بالجنوب الشرقي، وجنوب شرق المملكة، وشمالية إلى غربية في باقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة الدنيا ما بين 13 و17 درجة بالمرتفعات، وما بين 26 إلى 31 درجة بالجنوب الشرقي، وجنوب وشرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 18 إلى 25 درجة بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 24 و30 درجة بالمرتفعات وقرب السواحل، وما بين 30 و36 درجة بالسهول المحيطية الشمالية، والوسطى، وبالمنطقة الشرقية، والريف، والسايس، وسهول تادلة، والرحامنة، والسفوح الجنوبية الشرقية، وشمال غرب الأقاليم الجنوبية، ومابين 37 و44 درجة بداخل سوس، والجنوب الشرقي، وباقي الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز وهائجا على الساحل الأطلسي بين بوجدور والكويرة وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.