مشا عطلة مع صحابو لطنجة لكن قتلوه من بعد ما رماوه من الشرجم ﻿

لقي شاب ينحدر من حي لالة مريم بالدارالبيضاء ويبلغ من العمر 25 سنة مصرعه يوم الخميس المنقضي بحي بوخالف بمدينة طنجة بعد ما رماه صديقاه من الطابق الثالث بالعمارة السكنية التي كانوا يكترونها بالمدينة

شوف تيفي

لقي شاب ينحدر من حي لالة مريم بالدارالبيضاء ويبلغ من العمر 25 سنة مصرعه يوم الخميس المنقضي بحي بوخالف بمدينة طنجة بعد ما رماه صديقاه من الطابق الثالث بالعمارة السكنية التي كانوا يكترونها بالمدينة المذكورة.

وبحسب أقوال والد الهالك لشوف تيفي فإن ابنه الذي كان يدعى ''عصام صباح'' سافر إلى مدينة طنجة لقضاء عطلته الصيفية هناك رفقة صديقيه واحد منهما يدعى كمال والملقب بـ « القادوس » وآخر يدعى محمد.ع.

وأضاف المتحدث ذاته، أن ابنه راح ضحية صديقيه حيث أنه تم رميه من الطابق الثالث لأسباب ما تزال مجهولة في حدود الساعة الثامنة صباحا ، إلا أن الجيران أكدوا على أن خلافا حادا نشب بين الضحية وصديقيه قبل مقتله حيث أن الكلمات الأخيرة للضحية كانت « عتقوني أعباد الله ».

وأمام هذا الأمر، حلت عائلة الضحية بمدينة طنجة حيث تقدموا بشكاية لدى المصالح الأمنية مُوجهين أصابع الاتهام لصديقيه اللذين لاذا بالفرار بعد إقدامهما على فعلتهما الشنيعة.