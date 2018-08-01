الاستقلالية خديجة الزومي: طالبنا بعقد لقاء مع وزير التعليم لكي يوضح لنا ما يروج من مسخرة في البرامج التعليمية ﻿

أكدت خديجة الزومي المستشارة البرلمانية عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، دعوة الفريق الاستقلالي بالبرلمان لعقد اجتماع لجنة التعليم بحضور وزير التعليم لتدارس حيثيات اعتماد الدارجة في مقررات

شوف تيفي: جمال الديابي

أكدت خديجة الزومي المستشارة البرلمانية عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، دعوة الفريق الاستقلالي بالبرلمان لعقد اجتماع لجنة التعليم بحضور وزير التعليم لتدارس حيثيات اعتماد الدارجة في مقررات البرامج التعليمية.

وأوضحت القيادية الاستقلالية في تصريح هاتفي لقناة ''شوف تيفي'' اليوم الاثنين، ''دعونا كفريق استقلالي لعقد اجتماع مع وزير التعليم لكي يطلعنا على صحة ما يروج من مسخرة على البرامج التعليمية، لأننا أصبحنا نقرأ في المقررات التعليمية كلمات من الدارجة كـ''غْرُيبَة'' و''بريوات'' وغيرها من الكلمات المتداولة في العامية، ونحن لدينا دستور صوت عليه المغاربة، يقر بأن اللغة الرسمية للدولة المغربية هي اللغة العربية والأمازيغية''.

وكشفت عضو اللجنة الدائمة لمهن التعليم والتكوين والتدبير '' لا يمكن أن نضرب التعليم في الصميم باستهداف لغته، وكل الدول التي تقدمت حققت ذلك بلغتها، وليست هناك دولة حققت التقدم والرقي باعتماد لغة دولة أخرى، حتى الصين لم تحقق ذلك إلا من خلال اعتماد لغتها أولا'' مضيفة، ''ولكن أن يتم اعتماد الدارجة في التعليم، لأن هناك أصوات تستهدف ضرب التعليم، فهذا أمر غير معقول وليس مقبولا، أليس فيهم رجل رشيد؟ ونحن ننادي باللغة العربية والأمازيغية أولا وليس لدينا مشكل في الانفتاح على اللغات الأكثر حيوية، كاللغة الإنجليزية مثلا، أما أن يتم استهداف الهوية المغربية فنقول لا''.

وختمت البرلمانية الزومي بالقول : ''جميعنا نقر بأن مستوى التعليم ومردوديته ضعيفتان، ومع ذلك نزيد الطين بلة، ولذلك طلبنا عقد لقاء مع الوزير لكي يطلعنا على حيثيات هذه القرار ومن اتخذه وكيف تم اتخاذه ولماذا؟ ونحن نستبعد أن يصل الإسفاف إلى منتهاه''.