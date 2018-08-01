 الاستقلالية خديجة الزومي: طالبنا بعقد لقاء مع وزير التعليم لكي يوضح لنا ما يروج من مسخرة في البرامج التعليمية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مشا عطلة مع صحابو لطنجة لكن قتلوه من بعد ما رماوه من الشرجم | حوادث و حقوق

مشا عطلة مع صحابو لطنجة لكن قتلوه من بعد ما رماوه من الشرجم

الاستقلالية خديجة الزومي: طالبنا بعقد لقاء مع وزير التعليم لكي يوضح لنا ما يروج من مسخرة في البرامج التعليمية | بوليتيك

الاستقلالية خديجة الزومي: طالبنا بعقد لقاء مع وزير التعليم لكي يوضح لنا ما يروج من مسخرة في

تبادل طلابي بين المغرب والسنغال: 83 من بين 100 مقعد يشغلها طلبة مغاربة في تخصصات طبية | اقتصاد

تبادل طلابي بين المغرب والسنغال: 83 من بين 100 مقعد يشغلها طلبة مغاربة في تخصصات طبية

العثور على جثة رجل بعدما دهسته سيارة بجماعة أولاد بوعلي الواد بقلعة السراغنة | حوادث و حقوق

العثور على جثة رجل بعدما دهسته سيارة بجماعة أولاد بوعلي الواد بقلعة السراغنة

بالصورة...طبيب الفقراء ينقل لمصحة خاصة بأكادير بعد تدهور حالته الصحية | مجتمع

بالصورة...طبيب الفقراء ينقل لمصحة خاصة بأكادير بعد تدهور حالته الصحية

حريق ضخم يجتاح المتحف الوطني البرازيلي ويتسبب في خسارة 20 مليون قطعة أثرية | دولي

حريق ضخم يجتاح المتحف الوطني البرازيلي ويتسبب في خسارة 20 مليون قطعة أثرية

الجزائر:كساد في سوق الفواكه بسبب الكوليرا عقب اتساع دائرة المقاطعة | دولي

الجزائر:كساد في سوق الفواكه بسبب الكوليرا عقب اتساع دائرة المقاطعة

رئيس الحكومة الإسبانية : المغرب بلد أساسي بالنسبة لإسبانيا | اقتصاد

رئيس الحكومة الإسبانية : المغرب بلد أساسي بالنسبة لإسبانيا

زاكورة: سندات النقل تخرج الطلبة للاحتجاج على منحة 200 درهم | مجتمع

زاكورة: سندات النقل تخرج الطلبة للاحتجاج على منحة 200 درهم

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

الاستقلالية خديجة الزومي: طالبنا بعقد لقاء مع وزير التعليم لكي يوضح لنا ما يروج من مسخرة في البرامج التعليمية

بتاريــخ : 4 شتنبر 2018 / 06:04 الاستقلالية خديجة الزومي: طالبنا بعقد لقاء مع وزير التعليم لكي يوضح لنا ما يروج من مسخرة في البرامج التعليمية | بوليتيك
الاستقلالية خديجة الزومي: طالبنا بعقد لقاء مع وزير التعليم لكي يوضح لنا ما يروج من مسخرة في البرامج التعليمية
أكدت خديجة الزومي المستشارة البرلمانية عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، دعوة الفريق الاستقلالي بالبرلمان لعقد اجتماع لجنة التعليم بحضور وزير التعليم لتدارس حيثيات اعتماد الدارجة في مقررات

شوف تيفي: جمال الديابي

أكدت خديجة الزومي المستشارة البرلمانية عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، دعوة الفريق الاستقلالي بالبرلمان لعقد اجتماع لجنة التعليم بحضور وزير التعليم لتدارس حيثيات اعتماد الدارجة في مقررات البرامج التعليمية.

وأوضحت القيادية الاستقلالية في تصريح هاتفي لقناة ''شوف تيفي'' اليوم الاثنين، ''دعونا كفريق استقلالي لعقد اجتماع مع وزير التعليم لكي يطلعنا على صحة ما يروج من مسخرة على البرامج التعليمية، لأننا أصبحنا نقرأ في المقررات التعليمية كلمات من الدارجة كـ''غْرُيبَة'' و''بريوات'' وغيرها من الكلمات المتداولة في العامية، ونحن لدينا دستور صوت عليه المغاربة، يقر بأن اللغة الرسمية للدولة المغربية هي اللغة العربية والأمازيغية''.

وكشفت عضو اللجنة الدائمة لمهن التعليم والتكوين والتدبير '' لا يمكن أن نضرب التعليم في الصميم باستهداف لغته، وكل الدول التي تقدمت حققت ذلك بلغتها، وليست هناك دولة حققت التقدم والرقي باعتماد لغة دولة أخرى، حتى الصين لم تحقق ذلك إلا من خلال اعتماد لغتها أولا'' مضيفة، ''ولكن أن يتم اعتماد الدارجة في التعليم، لأن هناك أصوات تستهدف ضرب التعليم، فهذا أمر غير معقول وليس مقبولا، أليس فيهم رجل رشيد؟ ونحن ننادي باللغة العربية والأمازيغية أولا وليس لدينا مشكل في الانفتاح على اللغات الأكثر حيوية، كاللغة الإنجليزية مثلا، أما أن يتم استهداف الهوية المغربية فنقول لا''.

وختمت البرلمانية الزومي بالقول : ''جميعنا نقر بأن مستوى التعليم ومردوديته ضعيفتان، ومع ذلك نزيد الطين بلة، ولذلك طلبنا عقد لقاء مع الوزير لكي يطلعنا على حيثيات هذه القرار ومن اتخذه وكيف تم اتخاذه ولماذا؟ ونحن نستبعد أن يصل الإسفاف إلى منتهاه''.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب الاستقلال خديجة الزومي وزير التعليم مسخرة البرامج

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

المغرب ضيف شرف النسخة الثالثة للقاءات أفريكا 2019 بباريس | بوليتيك

المغرب ضيف شرف النسخة الثالثة للقاءات أفريكا 2019 بباريس

بعد فضيحة التأخر بميناء طنجة ...بوليف يعترف بالأخطاء التنظيمية لعملية مرحبا 2018 | بوليتيك

بعد فضيحة التأخر بميناء طنجة ...بوليف يعترف بالأخطاء التنظيمية لعملية مرحبا 2018

من الصين ..العثماني يؤكد التزام الحكومة بتحسين مناخ الأعمال للمستثمرين المغاربة والأجانب | بوليتيك

من الصين ..العثماني يؤكد التزام الحكومة بتحسين مناخ الأعمال للمستثمرين المغاربة والأجانب

مجلس جهة سوس يجتمع استثنائيا لمناقشة اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأروبي وسبل تعزيز التعاون والرقي بالقطاع على صعيد الجهة | بوليتيك

مجلس جهة سوس يجتمع استثنائيا لمناقشة اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأروبي وسبل تعزيز التعاون والرقي بالقطاع على صعيد الجهة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

حمزة وعروس فنان شاب يخطو نحو نجومية بثبات . | زووم
منذ 2 ساعات

حمزة وعروس '' فنان شاب يخطو نحو نجومية بثبات .

حالة إنسانية مؤلمة لشاب بمدينة فاس عاجز عن الحركة | حالة خاصة

حالة إنسانية مؤلمة لشاب بمدينة فاس عاجز عن الحركة

طفل يبيع الأدوات المدرسية لإعانة أسرته الفقيرة بالبيضاء | خارج البلاطو

طفل يبيع الأدوات المدرسية لإعانة أسرته الفقيرة بالبيضاء

شوفو الروينة والفوضى اللي وقعت وسط كازا بسبب الترامواي | خارج البلاطو

شوفو الروينة والفوضى اللي وقعت وسط كازا بسبب الترامواي

﻿

آخر المستجدات

مشا عطلة مع صحابو لطنجة لكن قتلوه من بعد ما رماوه من الشرجم | حوادث و حقوق
منذ 30 دقيقة

مشا عطلة مع صحابو لطنجة لكن قتلوه من بعد ما رماوه من الشرجم

الاستقلالية خديجة الزومي: طالبنا بعقد لقاء مع وزير التعليم لكي يوضح لنا ما يروج من مسخرة في البرامج التعليمية | بوليتيك

الاستقلالية خديجة الزومي: طالبنا بعقد لقاء مع وزير التعليم لكي يوضح لنا ما يروج من مسخرة في

تبادل طلابي بين المغرب والسنغال: 83 من بين 100 مقعد يشغلها طلبة مغاربة في تخصصات طبية | اقتصاد

تبادل طلابي بين المغرب والسنغال: 83 من بين 100 مقعد يشغلها طلبة مغاربة في تخصصات طبية

العثور على جثة رجل بعدما دهسته سيارة بجماعة أولاد بوعلي الواد بقلعة السراغنة | حوادث و حقوق

العثور على جثة رجل بعدما دهسته سيارة بجماعة أولاد بوعلي الواد بقلعة السراغنة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.