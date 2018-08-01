 تبادل طلابي بين المغرب والسنغال: 83 من بين 100 مقعد يشغلها طلبة مغاربة في تخصصات طبية ﻿
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تبادل طلابي بين المغرب والسنغال: 83 من بين 100 مقعد يشغلها طلبة مغاربة في تخصصات طبية

بتاريــخ : 4 شتنبر 2018 / 06:00 تبادل طلابي بين المغرب والسنغال: 83 من بين 100 مقعد يشغلها طلبة مغاربة في تخصصات طبية | اقتصاد
تبادل طلابي بين المغرب والسنغال: 83 من بين 100 مقعد يشغلها طلبة مغاربة في تخصصات طبية
أكد مدير التعاون والشراكة في وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أنس بناني، اليوم الاثنين في دكار، أن الدراسات الطبية استحوذت على حصة أكبر بـ 83 من أصل مائة مقعد

شوف تيفي

أكد مدير التعاون والشراكة في وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أنس بناني، اليوم الاثنين في دكار، أن الدراسات الطبية استحوذت على حصة أكبر بـ 83 من أصل مائة مقعد بيداغوجي ممنوح للطلبة المغاربة في إطار عملية التبادل الطلابي بين المغرب والسنغال.

وقال مدير التعاون والشراكة في وزارة التربية الوطنية ، في بلاغ توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه اليوم الاثنين، برسم اجتماع اللجنة الحكومية المغربية السنغالية المشتركة المكلفة بالتبادل الطلابي برسم السنة الدراسية 2018 – 2019، إنه ''من أصل مائة مقعد بيداغوجي مخصص للجانب المغربي في إطار التبادل الطلابي بين المغرب والسنغال، تمكنا من الحصول على 83 مقعدا في الدراسات الطبية، في التخصصات الأكثر طلبا من قبل الطلبة المغاربة''.

وأوضح البلاغ، أن ''هذه المقاعد تتوزع على الطب العام (56 مقعدا)، وطب الأسنان (10 مقاعد)، والصيدلة (17 مقعدا)''، مشيرا إلى أن 11 مقعدا منحت للطلبة المغاربة في تخصص الهندسة و 6 مقاعد أخرى في مجال الهندسة الزراعية.

ويأتي هذا الاجتماع بعد ذلك الذي عقد يومي 27 و28 يوليوز الماضي في الرباط من قبل اللجنة المشتركة المكلفة بدراسة القضايا الأكاديمية والاجتماعية للطلبة المغاربة والسنغاليين، بهدف التحضير لتبادل الطلبة بين المغرب والسنغال برسم العام الدراسي 2018- 2019.

 

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شوف تيفي المغرب تبادل طلاب السنغال تخصصات طبية

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