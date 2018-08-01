 بالصورة...طبيب الفقراء ينقل لمصحة خاصة بأكادير بعد تدهور حالته الصحية ﻿
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بالصورة...طبيب الفقراء ينقل لمصحة خاصة بأكادير بعد تدهور حالته الصحية

بتاريــخ : 4 شتنبر 2018 / 05:48 بالصورة...طبيب الفقراء ينقل لمصحة خاصة بأكادير بعد تدهور حالته الصحية | مجتمع
بالصورة...طبيب الفقراء ينقل لمصحة خاصة بأكادير بعد تدهور حالته الصحية
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة، أن الطبيب المثير للجدل ''المهدي الشافعي''، قد جرى نقله يوم أمس لمصحة خاصة بمدينة أكادير من أجل الاستشفاء، وذلك إثر تدهور حالته الصحية.

شوف تيفي:أكادير

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة، أن الطبيب المثير للجدل ''المهدي الشافعي''، قد جرى نقله يوم أمس لمصحة خاصة بمدينة أكادير من أجل الاستشفاء، وذلك إثر تدهور حالته الصحية.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي''، أن حالة طبيب الفقراء الصحية عرفت تراجعا مهولا خاصة على المستوى النفسي بعد الآثار الكبيرة التي تركتها المشاكل والاستفزازات والمضايقات التي ما فتئ يتعرض لها من طرف المسؤولين على قطاع الصحة بمدينة تيزنيت، وكذا تداعيات قرار تنقيله الذي أصدرته وزارة الصحة مؤخرا لإعادة تعيينه بشكل استثنائي بالمركب الاستشفائي المختار السوسي بتارودانت.

يشار أن عددا من الفعاليات الجمعوية والحقوقية وساكنة مدينة تيزنيت خرجت مساء أمس الأحد في مسيرة احتجاجية تضامنا مع طبيب جراحة الأطفال منددين بقرار تنقيله لمدينة تارودانت والذي وصفوه بالقرار الجائر والتعسفي، كما طالبوا من الجهات المسؤولة على الحقل الصحي بالتدخل العاجل لوقف ما أسموه بالمهزلة، والدسائس التي تحاك ضد طبيب الفقراء.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب تيزنيت طبيب الفقراء مصحة خاصة الاستشفاء يرقد تدهور حالته الصحية

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