 حريق ضخم يجتاح المتحف الوطني البرازيلي ويتسبب في خسارة 20 مليون قطعة أثرية ﻿
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حريق ضخم يجتاح المتحف الوطني البرازيلي ويتسبب في خسارة 20 مليون قطعة أثرية

بتاريــخ : 4 شتنبر 2018 / 05:45 حريق ضخم يجتاح المتحف الوطني البرازيلي ويتسبب في خسارة 20 مليون قطعة أثرية | دولي
حريق ضخم يجتاح المتحف الوطني البرازيلي ويتسبب في خسارة 20 مليون قطعة أثرية
شب حريق هائل في وقت متأخر يوم أمس الأحد بالمتحف الوطني البرازيلي الذي يعود تاريخه إلى 200 عام في ريو دي جانيرو.

شوف تيفي

شب حريق هائل في وقت متأخر يوم أمس الأحد بالمتحف الوطني البرازيلي الذي يعود تاريخه إلى 200 عام في ريو دي جانيرو.

وحسب ما ذكرته وكالة فرانس بريس فإن الحريق لم يؤد إلى وقوع إصابات لكنه خلف خسارة لمجموعة أكثر من 20 مليون قطعة.

وأفادت الدائرة الصحفية للمتحف عدم وقوع إصابات، قائلة إن جميع حراس الأمن الأربعة نجوا من الحريق فيما لا يزال سبب الحريق غير معروف.

ويقع المبنى المكون من ثلاثة طوابق فى شمال ريو وكان المقر الرسمي للعائلات المالكة البرتغالية والبرازيلية ويضم الاكتشافات الأثرية .

وقال الرئيس البرازيلي ميشال تامر فى بيان أنه ''يوم مأساوي بالنسبة للبرازيل'' مضيفا قوله ''مائتا سنة من العمل والبحث والمعرفة تضيع''.

واجتاح الحريق الهائل المئات من غرف مبنى المتحف وهرع نحو 20 فريق اطفاء إلى مكان الحادث على الفور بعد اندلاع الحريق ولكنهم فشلوا حتى الآن فى السيطرة على الحريق.

وقال المتحف إن كافة المجموعات من القطع قد دمرت والمبنى كله قد ينهار.

 

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