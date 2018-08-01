الجزائر:كساد في سوق الفواكه بسبب الكوليرا عقب اتساع دائرة المقاطعة ﻿

بعد انتشار إشاعات بتلوث محاصيل البطيخ الأخضر والأصفر والعنب، بوباء الكوليرا، في الجزائر، وجد مزارعو وتجار الفواكه صعوبة في تسويق سلعهم، عقب اتساع دائرة المقاطعين، بعد ورود أخبار عن وجود منتجات

شوف تيفي : (وكالات)

بعد انتشار إشاعات بتلوث محاصيل البطيخ الأخضر والأصفر والعنب، بوباء الكوليرا، في الجزائر، وجد مزارعو وتجار الفواكه صعوبة في تسويق سلعهم، عقب اتساع دائرة المقاطعين، بعد ورود أخبار عن وجود منتجات ملوثة بالكوليرا، أجرى عليها ''معهد باستور'' الحكومي تحاليل الأسبوع الماضي.

وأمام هذه الحالة، هدد تجار أسواق الجملة وموزعو الخضر والفواكه، بعدم تسويق المنتجات الزراعية المستوردة، على خلفية الإشاعات التي طالت المزارعين، وتحميلهم مسؤولية تفشي وباء الكوليرا بسبب عمليات سقي المحاصيل بالمياه الملوثة.

القرار جاء عقب اجتماع ممثّلي أسواق الجملة وموزّعي الخضر والفواكه أول أمس السبت، حيث رفض المشاركون في الاجتماع ما سموها ''الشائعات التي تمسّ بالمنتجات الزراعية المحليّة''، مؤكدين أنّهم يعتمدون في ري الأراضي المزروعة بالخضر والفواكه على مياه الآبار والسدود، متحدّين أيّ مختبر خاص أو عمومي بالقيام بتحاليل على أيّ منتج من الخضر والفواكه المحليّة ويثبت أنها ملوثة.

وفي هذا السياق، أكد مدير معهد باستور ''زبير حراث'' أن ''التحاليل تبقى جزئية ولا يمكن تعميمها على كل المحاصيل، وتبقى التحاليل ظرفية مكانيا وزمنيا''.

وأكد البيان الصادر عقب الاجتماع، أنّ ''الفواكه والمواد الغذائيّة المستوردة هي المشكوك في نوعيّتها وفي سلامة المواد الكيماويّة المعالجة بها''، متسائلين عن خلفيات تلك الإشاعات المتزامنة مع تحضيرات يقوم بها متعاملون زراعيّون لتصدير بعض المنتجات الزراعية بداية من 2019، والمتزامنة أيضا مع افتتاح الخط البرّي بين الجزائر و موريتانيا.