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رئيس الحكومة الإسبانية : المغرب بلد أساسي بالنسبة لإسبانيا

بتاريــخ : 4 شتنبر 2018 / 05:35 رئيس الحكومة الإسبانية : المغرب بلد أساسي بالنسبة لإسبانيا | اقتصاد
رئيس الحكومة الإسبانية : المغرب بلد أساسي بالنسبة لإسبانيا
قال بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الإسبانية اليوم الاثنين إن المغرب ''بلد أساسي'' ومحوري بالنسبة لإسبانيا فيما يتعلق بمراقبة الهجرة .

شوف تيفي:

قال بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الإسبانية اليوم الاثنين إن المغرب ''بلد أساسي'' ومحوري بالنسبة لإسبانيا فيما يتعلق بمراقبة الهجرة .

وأكد رئيس الحكومة الإسبانية في حوار مع راديو ( كادينا سير ) اليوم الإثنين إن المغرب '' بلد نتعاون معه في العديد من المجالات وبالنسبة لنا فإنه من الناحية المنطقية بلد أساسي في ميدان مراقبة الهجرة '' .

وأوضح بيدرو سانشيز، في ذات الحوار، أن إسبانيا التي تواجه معضلة شيخوخة سكانها هي بلد يحتاج إلى هجرة ''شرعية ومنظمة''.

ومن جهة أخرى دافع رئيس الحكومة الإسبانية عن قراره استقبال 630 مهاجرا غير شرعي تم إنقاذهم شهر يونيو الماضي بعرض سواحل البحر الأبيض المتوسط من طرف سفينة الإنقاذ ( أكواريوس ) مشددا على أن هذه المبادرة كانت بمثابة نداء لجميع دول الاتحاد الأوربي من أجل معالجة إشكالية الهجرة باعتبارها '' قضية أوربية .''

 

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شوف تيفي المغرب رئيس الحكومة إسبانيا بلد بيدرو سانشيز

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