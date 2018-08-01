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زاكورة: سندات النقل تخرج الطلبة للاحتجاج على منحة 200 درهم

بتاريــخ : 4 شتنبر 2018 / 05:33 زاكورة: سندات النقل تخرج الطلبة للاحتجاج على منحة 200 درهم | مجتمع
زاكورة: سندات النقل تخرج الطلبة للاحتجاج على منحة 200 درهم
نظم العشرات من الطلبة، صباح يومه الاثنين بزاكورة، وقفة احتجاجية من أمام مقر المجلس البلدي القديم، احتجاجا على منحة النقل المقدمة من طرف المجلس البلدي، والمقدرة ب 200 درهم ، مطالبين بسندات النقل

شوف تيفي

نظم العشرات من الطلبة، صباح يومه الاثنين بزاكورة، وقفة احتجاجية من أمام مقر المجلس البلدي القديم، احتجاجا على منحة النقل المقدمة من طرف المجلس البلدي، والمقدرة ب 200 درهم ، مطالبين بسندات النقل التي تخول لهم التنقل بالمجان، أسوة بطلبة الأقاليم الجنوبية للمملكة.

فيما طالب بعض الطلبة بضرورة بناء وتوفير جامعة، وكليات متعددة التخصصات بزاكورة، لكون عدد طلبة الإقليم الذين يدرسون بجامعات كل من مراكش، والراشيدية، وأكادير.. يقدر بالآلاف.

وعبر الطلبة من خلال شعارات رفعوها عن سخطهم تجاه المسئولين، منددين بحرمانهم من سندات النقل لمدة 14 سنة، وتعويضها بما أسموه ''مهزلة 200 درهم'' التي لا تكفي، حسب قولهم، حتى لرحلة واحدة من زاكورة إلى أكادير أو مراكش.

 

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