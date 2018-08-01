مفوضية شؤون اللاجئين: البحر المتوسط بات أكثر فتكا بالمهاجرين ﻿

قدرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أعداد الوفيات والمفقودين في رحلات هجرة غير شرعية عبر البحر المتوسط بأكثر من 1600 شخص حتى الآن في هذا العام.

شوف تيفي

قدرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أعداد الوفيات والمفقودين في رحلات هجرة غير شرعية عبر البحر المتوسط بأكثر من 1600 شخص حتى الآن في هذا العام.

وفي الوقت الذي نوه تقرير المفوضية الجديد، الذي يحمل عنوان ''رحلات يائسة'' إلى انخفاض إجمالي أعداد الأشخاص الذين يصلون إلى أوروبا، أشار إلى '' ارتفاع معدل الخسائر بالأرواح بشكل حاد، وخاصة لأولئك الذين يعبرون من خلال البحر المتوسط''.

وأكدت المفوضية الأممية أنه : ''لقي شخص واحد من بين 18 شخصا عبروا إلى أوروبا حتفه أو فُقد بين يناير ويوليوز 2018 في وسط البحر المتوسط،، مقارنة بشخص واحد من كل 42 شخصاً عبروا في الفترة نفسها في عام 2017''

ودعت المفوضية في تقريرها، الدول الأوروبية إلى فتح ممرات آمنة وقانونية للمهاجرين غير الشرعيين، للحيلولة دون حالات الغرق، وزيادة دور الإيواء، وإزالة العقبات أمام لم شمل أسر المهاجرين، موضحة المخاطر التي يواجهها اللاجئون أثناء السفر على طول الطرق البرية إلى أوروبا أو داخلها.





