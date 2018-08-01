 المغرب ضيف شرف النسخة الثالثة للقاءات أفريكا 2019 بباريس ﻿
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المغرب ضيف شرف النسخة الثالثة للقاءات أفريكا 2019 بباريس | بوليتيك

المغرب ضيف شرف النسخة الثالثة للقاءات أفريكا 2019 بباريس

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المغرب ضيف شرف النسخة الثالثة للقاءات أفريكا 2019 بباريس

بتاريــخ : 4 شتنبر 2018 / 05:15 المغرب ضيف شرف النسخة الثالثة للقاءات أفريكا 2019 بباريس | بوليتيك
المغرب ضيف شرف النسخة الثالثة للقاءات أفريكا 2019 بباريس
اختار منظمو النسخة الثالثة لـ (لقاءات أفريكا 2018)، التي تحتضنها مدينة باريس الفرنسية خلال الفترة الممتدة ما بين 24 و 25 شتنبر الجاري، المغرب كضيف شرف هاته النسخة التي تشارك فيها مقاولات مغربية مصدرة.

شوف تيفي و م ع

اختار منظمو النسخة الثالثة لـ (لقاءات أفريكا 2018)، التي تحتضنها مدينة باريس الفرنسية خلال الفترة الممتدة ما بين 24 و 25 شتنبر الجاري، المغرب كضيف شرف هاته النسخة التي تشارك فيها مقاولات مغربية مصدرة.

وذكرت الجمعية المغربية للمصدرين، في بلاغ لها، أن وفد المصدرين المغاربة الذي تقوده الجمعية ، يشمل أيضا ممثلين عن الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات ، والغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب ،علاوة على العديد من المصدرين ، وذلك بهدف اكتشاف الفرص التي تساهم في تنمية العرض التصديري الوطني .

وتمثل المقاولات المشاركة في هاته التظاهرة عدة قطاعات منها الفلاحة والصيد البحري والصحة والبناء والأشغال العمومية .

وحسب البلاغ ، فإن هاته التظاهرة تعد مناسبة لعقد لقاءات استراتيجية بالنسبة للجمعية ، بشكل يمكن المصدرين المغاربة من التواصل ب 800 من أصحاب القرار الأفارقة و1500 من الفاعلين الاقتصاديين الفرنسيين والأوروبيين ، وذلك من أجل ضمان مشاركة فعالة ، تندرج في إطار التعاون جنوب/ جنوب ، وجنوب شمال ، الذي أطلقه المغرب .

ويشمل برنامج النسخة الثالثة للقاءات أفريكا 2018 ، عقد لقاءات وندوات ومنتديات موضوعاتية علاوة على عقد لقاءات أعمال مصغرة ( بي و بي) .

ومن أجل الاستفادة من فرص الأعمال التي سيتم توفيرها لمختلف الفاعلين المشاركين في النسخة الثالثة للقاءات أفريكا 2018 ، فقد برمج المنظمون مواعيد من مستوى عال مع شركاء محددين يوم 24 شتنبر 2018 .

 

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