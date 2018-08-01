رجال الدرك بالحسيمة يعترضون مهاجرين سريين حاولوا الوصول إلى صخرة محتلة ﻿

اعترض الدرك الملكي بمدينة الحسيمة أزيد من 20 مهاجرا سريا، ينحدرون من دول جنوب الصحراء، كانوا في طريقهم للعبور باتجاه شاطئ ''اصفيحة'' عبر التلال للوصول إلى صخرة ''لاتيرا'' التي لا تبعد سوى بـ 100 متر عن

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اعترض الدرك الملكي بمدينة الحسيمة أزيد من 20 مهاجرا سريا، ينحدرون من دول جنوب الصحراء، كانوا في طريقهم للعبور باتجاه شاطئ ''اصفيحة'' عبر التلال للوصول إلى صخرة ''لاتيرا'' التي لا تبعد سوى بـ 100 متر عن شاطئ اصفيحة، وتوجد تحت نفوذ وزارة الدفاع الإسبانية.

وقامت عناصر الدرك، مدعومة بأفراد من السلطة المحلية، وفق ما أوردته يومية المساء الصادرة غدا الثلاثاء، باعتراض مهاجرين سريين ينحدرون من دول جنوب الصحراء، كانوا يعتزمون عبور شاطئ ''اصفيحة'' واندلعت مواجهات متفرقةـ استخدم فيها المهاجرون الحجارة لرشق العناصر الأمنية، التي قامت باعتراضهم قبل أن يفروا إلى الغابة المجاورة.