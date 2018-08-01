تعاليق ساخرة..مرحاض فكازا ساوي 60 مليون وغلا من شقة ديال سكن اجتماعي اللي كتسوا 25 مليون ﻿

بعد ساعات من تداول خبر، طرح مجلس مدينة البيضاء، عبر شركة ''الدار البيضاء للتهيئة''، طلبا للعروض لإنشاء مراحيض عمومية، تصل التكلفة التقديرية للمشروع إلى 6 ملايير سنتيم،

''شوف تيفي''

بعد ساعات من تداول خبر، طرح مجلس مدينة البيضاء، عبر شركة ''الدار البيضاء للتهيئة''، طلبا للعروض لإنشاء مراحيض عمومية، تصل التكلفة التقديرية للمشروع إلى 6 ملايير سنتيم، أي بمعدل تصل تكلفته لـ 60 مليون سنتيم للمرحاض الواحد، تفاعل آلاف النشطاء الفيسبوكيين، حيث اختار العديد منهم وضع العشرات من التعليقات الساخرة من مجلس المدينة.

وأوضح نشطاء أن قيمة المرحاض الواحد تصل لـ 60 مليون وبالتالي فإن قميته تساوي شقتين بالسكن الاجتماعي، وكتب أحدهم: ''مرحاض فكازا ساوي 60 مليون وغلا من شقة ديال سكن اجتماعي اللي كتسوا 25 مليون''، بينما علق آخرون: ''آش خاصك الكزاوي خاصني مرحاض..''، وذلك للتعبير عن سخريتهم وأيضا انتقادهم لمجلس المدينة الذي كان عليه التفكير في أمور أخرى تحتاجها العاصمة الاقتصادية بدل هذه المراحيض.

وواصل نشطاء الفيسبوك، وضع تعاليقهم الساخرة، مؤكدين أن قضاء الحاجة في ''مرحاض 60 مليون''، سيكون أمرا مثيرا، وأفضل من مراحيض المقاهي أو المنازل.