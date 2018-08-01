مثير...حجاج مغاربة يعتصمون داخل طائرة بمطار أكادير ﻿

أقدم عدد من الحجاج المغاربة على الدخول في اعتصام داخل طائرة قادمة من الديار السعودية يوم أمس، ورفضوا مغادرتها بمطار أكادير.

شوف تيفي

أقدم عدد من الحجاج المغاربة على الدخول في اعتصام داخل طائرة قادمة من الديار السعودية يوم أمس، ورفضوا مغادرتها بمطار أكادير.

وحسب مصادر خاصة لقناة ''شوف تيفي''، فاحتجاج الحجاج البالغ عددهم ما يقارب 170 حاجا مغربيا جاء بعدما تم اخبارهم أن محطة الوصول والهبوط ستكون هي مطار محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، ليقدموا على إخبار ذويهم الذين جاءوا لإنتظارهم ببوابة المطار بالبيضاء .

وأضافت ذات المصادر، أن الحجاج تفاجأؤوا بعد دخول الطائرة للأجواء المغربية بتغييرها لمسارها حيث تقرر هبوطها لأسباب مجهولة بمطار أكادير المسيرة، وطلب من المسافرين النزول وإخلائها، وهو الأمر الذي لم يتقبله الحجاج وأجج غضبهم ليقرروا الدخول في اعتصام داخلها رافضين النزول لعدم إخبارهم من قبل بكونها متجهة لأكادير، خصوصا وأن عائلات عدد منهم تنتظرهم بمطار محمد الخامس وكذا نظرا لعدم وفاء شركة الطيران بالتزامتها تجاههم، بعد أن نال التعب منهم ولا يستطيعون التنقل لمسافات أخرى عبر الحافلة للدار البيضاء، ليتم الاستجابة لطلبهم بعد أن مكثوا بالطائرة حتى الساعات الأولى من الصباح.