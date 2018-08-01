رسميا.. مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية تبشر الأساتذة المتعاقدين بالترسيم ابتداء من شتنبر مع الاستفادة من الترقية ﻿

تلقى الأساتذة المتعاقدون خبرا مفرحا يتعلق بالترسيم و الإدماج، و ذلك بعد سلسلة من الاحتجاجات و المسيرات التي خاضتها الفئة المذكورة، للمطالبة بإلغاء نظام التعاقد، والإدماج المباشر في الوظيفة

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تلقى الأساتذة المتعاقدون خبرا مفرحا يتعلق بالترسيم و الإدماج، و ذلك بعد سلسلة من الاحتجاجات و المسيرات التي خاضتها الفئة المذكورة، للمطالبة بإلغاء نظام التعاقد، والإدماج المباشر في الوظيفة العمومية .

و أكد محمد بنزرهوني، مدير مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية، خلال استضافته في النشرة الإخبارية بالقناة الأولى، أمس الأحد، أن الأساتذة المتعاقدين سيتم إدماجهم ابتداء من فاتح شتنبر 2018، وذلك مع الاحتفاظ بالأقدمية أثناء توظيفهم في الأكاديميات خصوصا الفوج الأول والثاني.

وأوضح المتحدث، أن الأساتذة المتعاقدين سيتم ترسيمهم، مع إمكانية الترقي في الرتبة والدرجة عن طريق الكفاءة المهنية، على غرار باقي الأساتذة، مؤكدا أن عملية الإدماج ستضمن جميع الحقوق طيلة المسار المهني من التوظيف إلى المعاش.

وكان الأساتذة المتعاقدون قضوا ليلة بيضاء أمام وزارة سعيد أمزازي الأسبوع الماضي، بعد أن جابوا قبل ذلك شوارع الرباط، انطلاقا من ساحة باب الأحد تجاه مقر وزارة التربية الوطنية. وشاركت جميع التنسيقيات من جميع المناطق والأكاديميات في المسيرة الاحتجاجية التي توجت بقضاء ليلة في العراء أمام مقر الوزارة.