بعد فضيحة التأخر بميناء طنجة ...بوليف يعترف بالأخطاء التنظيمية لعملية مرحبا 2018 ﻿

بعد فضيحة التأخر الكبير، الذي عاناه المغاربة المقيمون بالخارج، في إطار عملية مرحبا بميناء طنجة، والتي وصلت إلى 18 ساعة من الانتظار خلال الأيام الأخيرة، اعترف محمد نجيب بوليف، كاتب الدولة المكلف

شوف تيفي

بعد فضيحة التأخر الكبير، الذي عاناه المغاربة المقيمون بالخارج، في إطار عملية مرحبا بميناء طنجة، والتي وصلت إلى 18 ساعة من الانتظار خلال الأيام الأخيرة، اعترف محمد نجيب بوليف، كاتب الدولة المكلف بالنقل، بالصعوبات التي واجهت العائدين إلى أوروبا.

وأوضح بوليف أن وزارة النقل، عبر فيديو مباشر بثه حزب العدالة والتنمية عبر صفحته الفيسبوكية اليوم الاثنين، خصوصا فيما يهم النقل البحري، اشتغلت على توفير الطاقة الاستيعابية الضرورية من حيث عدد البواخر، لتأمين تنقل المغاربة ذهابا وإيابا، الذين حبذوا قضاء جميع العطل الدينية والوطنية وعطلة الصيف بالمغرب، وذلك بعد اتصالات مكثفة مع عدد من الفاعلين من الجانب المغربي وكذلك الجانب الإسباني، حيث تم توفير 12 باخرة، وفق سيناريوهات اشتغال محددة.

واعترف كاتب الدولة المكلف بالنقل، في لقاء مع موقع حزبه العدالة والتنمية، بمحدودية تدخل الوزارة المعنية في عملية مرحبا 2018، بالنظر إلى ''التكتل البشري الهائل''، وما رافقه من إعلان لحالة الطوارئ، نتجت عنه مشاكل في الولوج إلى البواخر، ومشاكل أخرى لوجيستيكية مرتبطة بعملية الرسو في الموانئ الإسبانية، وقال:''حتى إذا توفرت البواخر ستنتظر في البحر''، بسبب عدم قدرة الميناء المستقبل على استيعاب عدد البواخر المغربية، علما أن أرصفة مخصصة لبواخر السلع تم تخصيصها لبواخر المسافرين، لتوفير إمكانيات تنقل إضافية.

وأرجع بوليف سبب الأزمة لما وصفه بـ''الأفواج الغفيرة وضعتنا في حالة استثنائية، ولم نكن أبدا نتوقع هذا الكم الذي وصل إلى 60 و70 ألف مسافر في اليوم''.

مقرا في ذات السياق أنه كان هناك نقص على مستوى تقديم المساعدات بحضور عناصر الخدمات الاجتماعية التي تحترم المسافرين المغاربة وهم عائدون إلى بلدان المهجر.