 الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تدخل على خط إخلاء 5 محلات تجارية بالقوة بعدما كان أصحابها يكترونها لأزيد من 40 سنة بالعراش ﻿
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الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تدخل على خط إخلاء 5 محلات تجارية بالقوة بعدما كان أصحابها يكترونها لأزيد من 40 سنة بالعراش | مجتمع

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الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تدخل على خط إخلاء 5 محلات تجارية بالقوة بعدما كان أصحابها يكترونها لأزيد من 40 سنة بالعراش

بتاريــخ : 4 شتنبر 2018 / 03:13 الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تدخل على خط إخلاء 5 محلات تجارية بالقوة بعدما كان أصحابها يكترونها لأزيد من 40 سنة بالعراش | مجتمع
الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تدخل على خط إخلاء 5 محلات تجارية بالقوة بعدما كان أصحابها يكترونها لأزيد من 40 سنة بالعراش
دخلت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان على خط قضية « إخلاء 5 محلات تجارية بالقوة بعدما كان أصحابها يكترونها لأزيد من 40 سنة بالعراش ».

شوف تيفي

دخلت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان على خط قضية « إخلاء 5 محلات تجارية بالقوة بعدما كان أصحابها يكترونها لأزيد من 40 سنة بالعراش ».

وجاء في بلاغ الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه «يتابع المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بتنسيق مع فرعه بالعرائش التطورات الخطيرة بملف عمارة شارع محمد الخامس رقم 22-23 والتي عرفت شططا في استعمال السلطة وصلت حد الضغوطات الخطيرة من طرف وكيل الملك بالعرائش ضد رشيدة الشيكر و والدها رئيس فرع الرابطة بتاونات، واللذان تعرضا لضغط نفسي ومعنوي كبير من أجل دفعهم لتوقيع التزام بتنفيذ حكم الإفراغ مقابل الإفراج عنهما''.

وأضاف البلاغ ''وحيث أن نائب وكيل الملك بالعرائش اعتبر في مراسلة رسمية أن مؤازرة جمعية حقوقية لمجموعة من السكان تسلطا وتجبرا وعدوانية وتحدٍ سافر للقوانين وللساهرين على نفاذه ليؤكد تحامله ضد التجار ضحايا حكم قضائي بني على قرار إداري رفعت ضده شكايات متعددة بالزور، حيث أنه بالرجوع إلى المحضر المذكور يتبين أنه تم تحريفه و تزوير مضمونه حيث يسابق أصحاب العمارة ومن يقف وراءهم من لوبيات معروفة ومشبوهة بطنجة الزمن لتنفيذ حكم الإفراغ مؤازرين من طرف جهات رسمية أكدت عدم حيادها فإن المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، يطالب رئيس النيابة العامة بفتح تحقيق حول ممارسات النيابة العامة بالعرائش ومراسلات نائب وكيل الملك بالعرائش التي تناقض توجهات الدولة المغربية والتزاماتها الدستورية والدولية في مجال الحقوق والحريات وحقوق المدافعين عن حقوق الانسان، وعدم التزامها لتطبيق القانون بتجرد وحياد في ملف العمارة''.

وأكد المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان في بلاغه على:
''• ضرورة فتح تحقيق شامل حول ملف العمارة لدى القضاء وترتيب الجزاءات المناسبة على المخالفين وعلى من يتستر عليهم.

• استمرار دعمه ومساندته لأصحاب المحلات التجارية دفاعا عن حقوقهم العادلة والمشروعة ضد قرار الإخلاء القسري للتجار الذي لم يراعِ الحدود الدنيا لاحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان وفي حماية حقيقية للحيازة الفعلية للأشخاص، وفق المبادئ التوجيهية للإخلاء التي تؤكد على أنه لا ينبغي أن ينتج عن عملية الإخلاء/الإفراغ تشريد أشخاص أو جعلهم عرضة لإنتهاك حقوق الإنسان الأخرى ''.

هذا وكانت ''شوف تيفي'' قد توصلت في وقت سابق بمعلومات على لسان أصحاب المحلات تفيد بأنه طُلِب منهم إخلاء محلاتهم تحت ذريعة أن المكان آيل للسقوط.

وكشف أصحاب المحلات المتواجدة تحت المنزل الذي تبلغ مساحته 2000 متر مربع والذي يعود للثراث الإسباني، لا يشكو من أي مشكل كما أن الخبرة أثبت ذلك على عكس ما كشف عنه المشتري الجديد للمنزل.

 

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