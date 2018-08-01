 إحالة شاب عشريني على ابتدائية إنزكان للاشتباه في ممارسته الجنس على فتاة راشدة بعد غياب والديها عن المنزل ﻿
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إحالة شاب عشريني على ابتدائية إنزكان للاشتباه في ممارسته الجنس على فتاة راشدة بعد غياب والديها عن المنزل

بتاريــخ : 4 شتنبر 2018 / 02:16 إحالة شاب عشريني على ابتدائية إنزكان للاشتباه في ممارسته الجنس على فتاة راشدة بعد غياب والديها عن المنزل | حوادث و حقوق
إحالة شاب عشريني على ابتدائية إنزكان للاشتباه في ممارسته الجنس على فتاة راشدة بعد غياب والديها عن المنزل
أحيل صباح اليوم على أنظار وكيل الملك بابتدائية إنزكان شاب عشريني وذلك إثر الاشتباه بتورطه في جريمة تتعلق بممارسة الجنس على فتاة راشدة بدوار ''تكاض'' التابع لجماعة سيدي بيبي إقليم اشتوكة أيت بها.

شوف تيفي:انزكان

أحيل صباح اليوم على أنظار وكيل الملك بابتدائية إنزكان شاب عشريني وذلك إثر الاشتباه بتورطه في جريمة تتعلق بممارسة الجنس على فتاة راشدة بدوار ''تكاض'' التابع لجماعة سيدي بيبي إقليم اشتوكة أيت بها.

ووفق مصادر مطلعة لقناة ''شوف تيفي''، فقد جرى توقيف الشاب البالغ من العمر 26 سنة بعد شكاية تقدم بها والد الفتاة لمصالح الدرك الملكي بسيدي بيبي، يتهم فيها الشاب بربط علاقة غرامية مع ابنته، وممارسة الجنس عليها بشكل مستمر، مؤكدا أن المشتبه به يستغل غياب العائلة عن المنزل ليختلي بابنته ويضاجعها.

وبناء على هذه الشكاية باشرت مصالح الدرك الملكي بتعليمات من النيابة العامة المختصة تحرياتها وأبحاثها الميدانية وتم توقيف المشتبه به.

هذا، وأحيل الموقوف على أنظار الحراسة النظرية أول أمس من أجل تعميق البحث معه حول نوعية العلاقة التي تربطه بالفتاة وحيثيات وملابسات التهم المنسوبة له، ليجري بعد انتهاء البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة تقديمه أمام وكيل الملك بابتدائية إنزكان.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب اشتوكة أيت بها توقيف شاب عشريني استغلال غياب الأسرة ممارسة الجنس فتاة

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