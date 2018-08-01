من الصين ..العثماني يؤكد التزام الحكومة بتحسين مناخ الأعمال للمستثمرين المغاربة والأجانب ﻿

أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الإثنين ببكين، استعداد الحكومة والتزامها لتيسير وتحسين مناخ الأعمال بالمغرب لفائدة المستثمرين المغاربة والأجانب، بما ييسر أيضا توجيه استثمارات

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أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الإثنين ببكين، استعداد الحكومة والتزامها لتيسير وتحسين مناخ الأعمال بالمغرب لفائدة المستثمرين المغاربة والأجانب، بما ييسر أيضا توجيه استثمارات إضافية نحو القارة الإفريقية، تنفيذا للسياسة الإفريقية التي حرص الملك محمد السادس على إطلاقها.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، اليوم الإثنين، أن العثماني أوضح، خلال استقباله مسؤولي عدد من الشركات الصينية الكبرى، التي تتوفر على استثمارات هامة بالمغرب في مجالات الاتصالات والطاقة والبنيات التحتية، أن المغرب ملتزم بتوفير المناخ المناسب للمستثمرين سواء المغاربة أو الأجانب، مرحبا بالمقاولات الصينية الكبرى التي اختارت المغرب وجهة لإقامة استثماراتها.

وأوضح البلاغ أن هذه اللقاءات المتتالية، التي عقدها رئيس الحكومة، على هامش الزيارة التي يقوم بها إلى الصين للمشاركة في أشغال المؤتمر السادس لرجال الأعمال الصينيين والأفارقة ببكين، مكنت مسيري كل شركة صينية على حدة من عرض برنامجهم الاستثماري بالمغرب، والتباحث بخصوص فرص وإمكانيات تطويره، لتحقيق مزيد من نقل الخبرات وإحداث فرص الشغل والربح المشترك للجانبين.

وقد نوه مسؤولو هذه الشركات،يضيف المصدر، بالاستقرار الذي تنعم به المملكة المغربية وبظروف الاستثمار بها وبجودة العنصر البشري، كما أعربوا عن أملهم في تطوير مشاريعهم ومواكبة الأوراش الكبرى التي يعرفها المغرب، وتنويع شراكاتهم مع الفاعلين الاقتصاديين المغاربة، بما يعود بالربح على الجانبين، وبما ينسجم مع التوجه الإفريقي المشترك.

وقد حضر هذه اللقاءات، بالخصوص، محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، المكلف بالتعاون الإفريقي، وعثمان الفردوس، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلف بالاستثمار.

وتحتضن العاصمة الصينية أشغال المؤتمر السادس لرجال الأعمال الصينيين والأفارقة، وذلك على هامش القمة الثالثة لمنتدى التعاون الصيني -الإفريقي الذي ينعقد بمشاركة المغرب