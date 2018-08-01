 من الصين ..العثماني يؤكد التزام الحكومة بتحسين مناخ الأعمال للمستثمرين المغاربة والأجانب ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مندوبية الحليمي: ثلاث جهات ساهمت في خلق 58.2 في المائة من الثروة الوطنية | اقتصاد

مندوبية الحليمي: ثلاث جهات ساهمت في خلق 58.2 في المائة من الثروة الوطنية

الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تدخل على خط إخلاء 5 محلات تجارية بالقوة بعدما كان أصحابها يكترونها لأزيد من 40 سنة بالعراش | مجتمع

الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تدخل على خط إخلاء 5 محلات تجارية بالقوة بعدما كان أصحابها

إحالة شاب عشريني على ابتدائية إنزكان للاشتباه في ممارسته الجنس على فتاة راشدة بعد غياب والديها عن المنزل | حوادث و حقوق

إحالة شاب عشريني على ابتدائية إنزكان للاشتباه في ممارسته الجنس على فتاة راشدة بعد غياب والديها عن

من الصين ..العثماني يؤكد التزام الحكومة بتحسين مناخ الأعمال للمستثمرين المغاربة والأجانب | بوليتيك

من الصين ..العثماني يؤكد التزام الحكومة بتحسين مناخ الأعمال للمستثمرين المغاربة والأجانب

نجــاة طــائرة مغربية من كارثة حقيقية بمطار طانطان وهــاشنو وقع | حوادث و حقوق

نجــاة طــائرة مغربية من كارثة حقيقية بمطار طانطان وهــاشنو وقع

المديرية الإقليمية للتربية والتكوين بالرباط :التعبئة الجماعية شرط لإنجاح الدخول المدرسي وتعميم التعليم الأولي | مجتمع

المديرية الإقليمية للتربية والتكوين بالرباط :التعبئة الجماعية شرط لإنجاح الدخول المدرسي وتعميم

بعد مدينة الداخلة .. وفد البرلمان الأوروبي يطير إلى العيون | اقتصاد

بعد مدينة الداخلة .. وفد البرلمان الأوروبي يطير إلى العيون

المغرب وبوركينافاسو يوقعان اتفاقيات لتعزيز التعاون في مجال القضاء | اقتصاد

المغرب وبوركينافاسو يوقعان اتفاقيات لتعزيز التعاون في مجال القضاء

لمجرد يتلقى ضربة موجعة ..الاغتصاب يطيح بــ المعلم من ترشيحات أفضل مطرب بإفريقيا | ثقافة و فنون

لمجرد يتلقى ضربة موجعة ..الاغتصاب يطيح بــ ''المعلم'' من ترشيحات أفضل مطرب بإفريقيا

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

من الصين ..العثماني يؤكد التزام الحكومة بتحسين مناخ الأعمال للمستثمرين المغاربة والأجانب

بتاريــخ : 4 شتنبر 2018 / 01:38 من الصين ..العثماني يؤكد التزام الحكومة بتحسين مناخ الأعمال للمستثمرين المغاربة والأجانب | بوليتيك
من الصين ..العثماني يؤكد التزام الحكومة بتحسين مناخ الأعمال للمستثمرين المغاربة والأجانب
أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الإثنين ببكين، استعداد الحكومة والتزامها لتيسير وتحسين مناخ الأعمال بالمغرب لفائدة المستثمرين المغاربة والأجانب، بما ييسر أيضا توجيه استثمارات

شوف تيفي:

أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الإثنين ببكين، استعداد الحكومة والتزامها لتيسير وتحسين مناخ الأعمال بالمغرب لفائدة المستثمرين المغاربة والأجانب، بما ييسر أيضا توجيه استثمارات إضافية نحو القارة الإفريقية، تنفيذا للسياسة الإفريقية التي حرص الملك محمد السادس على إطلاقها.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، اليوم الإثنين، أن العثماني أوضح، خلال استقباله مسؤولي عدد من الشركات الصينية الكبرى، التي تتوفر على استثمارات هامة بالمغرب في مجالات الاتصالات والطاقة والبنيات التحتية، أن المغرب ملتزم بتوفير المناخ المناسب للمستثمرين سواء المغاربة أو الأجانب، مرحبا بالمقاولات الصينية الكبرى التي اختارت المغرب وجهة لإقامة استثماراتها.

وأوضح البلاغ أن هذه اللقاءات المتتالية، التي عقدها رئيس الحكومة، على هامش الزيارة التي يقوم بها إلى الصين للمشاركة في أشغال المؤتمر السادس لرجال الأعمال الصينيين والأفارقة ببكين، مكنت مسيري كل شركة صينية على حدة من عرض برنامجهم الاستثماري بالمغرب، والتباحث بخصوص فرص وإمكانيات تطويره، لتحقيق مزيد من نقل الخبرات وإحداث فرص الشغل والربح المشترك للجانبين.

وقد نوه مسؤولو هذه الشركات،يضيف المصدر، بالاستقرار الذي تنعم به المملكة المغربية وبظروف الاستثمار بها وبجودة العنصر البشري، كما أعربوا عن أملهم في تطوير مشاريعهم ومواكبة الأوراش الكبرى التي يعرفها المغرب، وتنويع شراكاتهم مع الفاعلين الاقتصاديين المغاربة، بما يعود بالربح على الجانبين، وبما ينسجم مع التوجه الإفريقي المشترك.

وقد حضر هذه اللقاءات، بالخصوص، محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، المكلف بالتعاون الإفريقي، وعثمان الفردوس، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلف بالاستثمار.

وتحتضن العاصمة الصينية أشغال المؤتمر السادس لرجال الأعمال الصينيين والأفارقة، وذلك على هامش القمة الثالثة لمنتدى التعاون الصيني -الإفريقي الذي ينعقد بمشاركة المغرب

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب العثماني التزام الحكومة مناخ الأعمال الاستثمار

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مجلس جهة سوس يجتمع استثنائيا لمناقشة اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأروبي وسبل تعزيز التعاون والرقي بالقطاع على صعيد الجهة | بوليتيك

مجلس جهة سوس يجتمع استثنائيا لمناقشة اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأروبي وسبل تعزيز التعاون والرقي بالقطاع على صعيد الجهة

وفد من البرلمان الأوروبي يعقد سلسلة من اللقاءات مع منتخبي جهة الداخلة | بوليتيك

وفد من البرلمان الأوروبي يعقد سلسلة من اللقاءات مع منتخبي جهة الداخلة

بالصور.. العثماني وزوجته ووزراء حكومته بالصين | بوليتيك

بالصور.. العثماني وزوجته ووزراء حكومته بالصين

حصري وبالصورة.. وفد البرلمان الأوروبي يحط الرحال بالداخلة | بوليتيك

حصري وبالصورة.. وفد البرلمان الأوروبي يحط الرحال بالداخلة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شوفو الروينة والفوضى اللي وقعت وسط كازا بسبب الترامواي | خارج البلاطو
منذ 1 دقيقة

شوفو الروينة والفوضى اللي وقعت وسط كازا بسبب الترامواي

مواطنة تناشد المحسنين: عصابة شرملو ليا ولدي ومرض بزاف.. ومحتاج للمساعدة | حالة خاصة

مواطنة تناشد المحسنين: ''عصابة شرملو ليا ولدي ومرض بزاف.. ومحتاج للمساعدة''

بالفيديــــو:بسبب الكوليـــرا..إتلاف محاصيل زراعية بالنواصــر | شوف الصحافة

بالفيديــــو:بسبب الكوليـــرا..إتلاف محاصيل زراعية بالنواصــر

مواطن يتهم حراس الأمن الخاص بمستشفى محمد الخامس بصفرو بالاعتداء عليه | خارج البلاطو

مواطن يتهم حراس الأمن الخاص بمستشفى محمد الخامس بصفرو بالاعتداء عليه

﻿

آخر المستجدات

مندوبية الحليمي: ثلاث جهات ساهمت في خلق 58.2 في المائة من الثروة الوطنية | اقتصاد
منذ 10 دقائق

مندوبية الحليمي: ثلاث جهات ساهمت في خلق 58.2 في المائة من الثروة الوطنية

الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تدخل على خط إخلاء 5 محلات تجارية بالقوة بعدما كان أصحابها يكترونها لأزيد من 40 سنة بالعراش | مجتمع

الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تدخل على خط إخلاء 5 محلات تجارية بالقوة بعدما كان أصحابها

إحالة شاب عشريني على ابتدائية إنزكان للاشتباه في ممارسته الجنس على فتاة راشدة بعد غياب والديها عن المنزل | حوادث و حقوق

إحالة شاب عشريني على ابتدائية إنزكان للاشتباه في ممارسته الجنس على فتاة راشدة بعد غياب والديها عن

من الصين ..العثماني يؤكد التزام الحكومة بتحسين مناخ الأعمال للمستثمرين المغاربة والأجانب | بوليتيك

من الصين ..العثماني يؤكد التزام الحكومة بتحسين مناخ الأعمال للمستثمرين المغاربة والأجانب

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.