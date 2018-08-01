نجــاة طــائرة مغربية من كارثة حقيقية بمطار طانطان وهــاشنو وقع ﻿

اضطرت طائرة تابعة للخطوط الجوية الملكية المغربية ''لارام''، عصر اليوم الإثنين، النزول بصعوبة بمطار مدينة طانطان نتيجة عطب مفاجئ أوقف أحد محركاتها.

شــوف تيفي: طانطان

اضطرت طائرة تابعة للخطوط الجوية الملكية المغربية ''لارام''، عصر اليوم الإثنين، النزول بصعوبة بمطار مدينة طانطان نتيجة عطب مفاجئ أوقف أحد محركاتها.

وحسب مصادرنا، فإن رُبان الطائرة التي كانت تقل عدداً من المسافرين في الرحلة الجوية رقم AT435، استطاع أن يؤمن عملية الهبوط بمطار طانطان بمشقة، وذلك بعد توقف المحرك الأيمن للطائرة، مباشرة بعد الإقلاع من محطة مطار كلميم.

وأوضحت ذات المصادر، أن الحادث خلق نوعاً من الهلع وسط المسافرين، الذين كانوا على متن الرحلة الجوية القادمة من الدار البيضاء في اتجاه مدينة طانطان مرورا بكلميم.