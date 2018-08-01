 المديرية الإقليمية للتربية والتكوين بالرباط :التعبئة الجماعية شرط لإنجاح الدخول المدرسي وتعميم التعليم الأولي ﻿
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المديرية الإقليمية للتربية والتكوين بالرباط :التعبئة الجماعية شرط لإنجاح الدخول المدرسي وتعميم التعليم الأولي

بتاريــخ : 4 شتنبر 2018 / 01:19 المديرية الإقليمية للتربية والتكوين بالرباط :التعبئة الجماعية شرط لإنجاح الدخول المدرسي وتعميم التعليم الأولي | مجتمع
المديرية الإقليمية للتربية والتكوين بالرباط :التعبئة الجماعية شرط لإنجاح الدخول المدرسي وتعميم التعليم الأولي
تم اليوم الاثنين خلال اجتماع بمقر ولاية الرباط سلا القنيطرة التأكيد على أهمية التعبئة الجماعية لإنجاح الدخول المدرسي 2018 - 2019 على مستوى المديرية الإقليمية للتربية والتكوين بالرباط ، وتفعيل ورش

شوف تيفي

تم اليوم الاثنين خلال اجتماع بمقر ولاية الرباط سلا القنيطرة التأكيد على أهمية التعبئة الجماعية لإنجاح الدخول المدرسي 2018 - 2019 على مستوى المديرية الإقليمية للتربية والتكوين بالرباط ، وتفعيل ورش تعميم التعليم الأولي بالمؤسسات العمومية.

وركز المتدخلون، وفق بلاغ للمديرية الإقليمية توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه اليوم، خلال الاجتماع الذي ترأسه والي جهة الرباط سلا القنيطرة، على أهم التدابير المتخذة برسم الدخول المدرسي الحالي، خاصة ما يتعلق بالعرض التربوي على مستوى المديرية الإقليمية، وكذا تأهيل المؤسسات التعليمية، وتعزيز التواصل.

وفي كلمة بالمناسبة، تطرق الوالي إلى الأهمية الخاصة للدخول المدرسي هذه السنة، تفعيلا لتوجيهات الملك محمد السادس التي تولي أهمية قصوى لهذا المجال، مؤكدا على أهمية التعبئة الجماعية من أجل إنجاح ورش التعليم بكافة مكوناته، خاصة التعليم الأولي الذي يتعين تعميمه على كافة المؤسسات العمومية لاستقطاب فئات عريضة من الأطفال في سن التمدرس الأولي.

وبعدما أشار إلى تكوين لجنة لزيارة كافة مؤسسات التعليم العمومية، سجل أنه سيتم عقد لقاءات دورية مكثفة لتتبع ومواكبة كافة الأوراش المفتوحة من أجل النهوض بقطاع التعليم، متطرقا أيضا إلى ضرورة ترسيخ مبادئ الانضباط داخل وخارج محيط المؤسسات التعليمية.

من جهته، استعرض مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، آخر ترتيبات الدخول المدرسي الجديد، منوها بالمساهمة الفعالة للسلطات المحلية والمنتخبين في إطار مقاربة تشاركية مكنت من تجاوز عدد من الصعاب.

وأكد أن الهدف من إحداث اللجنة الدائمة للتتبع يتمثل في المحافظة على وتيرة الاجتماعات المخصصة لتتبع الموسم الدراسي، وتعبئة كافة المتدخلين طيلة السنة الدراسية، في أفق بلورة ميثاق جماعي لتنزيل التدابير والمقتضيات الرامية إلى النهوض بقطاع التعليم على صعيد الجهة.

وبالمناسبة، قدم المدير الإقليمي للتربية والتكوين بالرباط، عرضا حول أهم ملامح الدخول المدرسي 2018 - 2019 بمديرية الرباط، ركز فيه على الطابع الخاص الذي يكتسيه الموسم الدراسي الراهن، وقدم مؤشرات خاصة بالعرض التربوي بمستويات التعليم الأولي والابتدائي والثانوي الإعدادي وأيضا الثانوي التأهيلي، وما بعد الباكالوريا، كما تطرق في هذا الإطار إلى تأهيل عدد من المؤسسات التعليمية، وكذا الدعم الاجتماعي.

ورصد أيضا الإمكانيات المعبأة في ما يتعلق بالموارد البشرية، وكذا المؤشرات التربوية بمديرية الرباط، خاصة ما يهم منها الاكتظاظ والتمدرس والهدر المدرسي، والمجهودات المبذولة في مجال التواصل والحكامة.

واستعرضت المداخلات وضعية الدخول المدرسي الراهن بالمقاطعات الحضرية التابعة للمديرية الإقليمية للتربية والتكوين بالرباط، بما في ذلك عدد المؤسسات التعليمية المفتوحة في وجه التلاميذ وتلك الموجودة في طور الإصلاح، وكذا البنيات التحتية المتوفرة داخل هذه المؤسسات وأيضا الصعوبات التي تعترض سير العملية التعليمية بهذه المؤسسات.

 

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شوف تيفي المغرب المديرية الإقليمية التربية والتكوين الرباط التعبئة الجماعية الدخول المدرسي تعميم التعليم الأولي

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