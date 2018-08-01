بعد مدينة الداخلة .. وفد البرلمان الأوروبي يطير إلى العيون ﻿

حل قبل قليل من مساء اليوم الإثنين، بمطار مدينة العيون، وفد عن البرلمان الأوروبي، بعد مغادرته مدينة الداخلة.

شــوف تيفي: العيون

حل قبل قليل من مساء اليوم الإثنين، بمطار مدينة العيون، وفد عن البرلمان الأوروبي، بعد مغادرته مدينة الداخلة.

وكان في استقبال الوفد بمطار الحسن الأول بالعيون، كل من رئيس جهة العيون الساقية الحمراء ''حمدي ولد الرشيد'' والمدير الجهوي للفلاحة ''سعيد اقريال''.

وتأتى زيارة الوفد الأوروبي لمدينة العيون، بغية جمع معطيات وافية عن استفادة الساكنة من العائدات المالية للاتفاق الفلاحي والصيد البحري على الساكنة.

يشار، أن الوفد المذكور كان قد عقد طيلة اليوم الإثنين، سلسلة من اللقاءات مع عدد من منتخبي جهة الداخلة وادي الذهب، وكذا عقد لقاءات مع عدد من الجمعيات المدنية المعنية بالأمر، وزيارة عدد من المشاريع الاستثمارية الكبيرة بالجهة.

وستعمد اللجنة إلى رفع تقرير مفصل عن خلاصات جولتها الميدانية للمشروعيين الأوربيين قبيل التصويت والمصادقة على الإاتفاق.